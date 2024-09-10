現在人生活步調忙碌，為了維持基本生活，有些人甚至必須犧牲社交，因此漸漸有人選擇休假時找出租男、女友，只求短時間的陪伴感。



一名曾從事出租女友賺外快的台灣網友表示，雖然僅短短當過2個月的出租女友，但卻彷彿看盡天下怪人。

她還點出從事這行可能會有3項後遺症，直言身心必定受影響，勸退想從事這行的女孩們。

台女揭做「出租女友」秘辛 曾有行家被性侵 網民：援交就援交啦（01製圖）

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一名女網友在Dcard分享「出租女友真實經驗」，原PO表示曾短暫當過2個月的出租女友，坦言網路上尋求這類服務的客戶太多怪人，細數2個月內碰到為數不少的奇葩事，便發文勸退想踏入這行的女生們。

原PO還整理5點曾遇到的困擾：

1.一堆不禮貌、態度不佳或想要強迫性交易的客人，或者硬要約奇怪地點見面。

2.精神有狀況，或是語帶威脅的網友。

3.很多人並非單身，甚至是有婦之夫。

4.警察會巡邏抓性交易，先假裝約妳，但如果是純約會就不用擔心。

5.自稱包養、酒店經紀，「遇過都是假的」。



此外，原PO和客戶聊天過程中，得知其他從事出租女友的女生甚至碰過白嫖、性侵、情緒失控的客戶等慘事。

原PO表示，透過事先通電話篩選客戶，雖然2個月內僅當過4次出租女友，但4人都十分有禮貌，其中1人還成為目前穩定交往中的男友。

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最後，原PO強調從事這類行業可能會有以下3種後遺症：

1.可能會變得失去理智，底線越拉越低。

2.金錢觀一定會改變，建議把錢拿去上課、買3C數碼產品和民生用品、繳房租等。

3.自信心、身心、戀愛觀必定受影響。



「出租女友」經驗文曝光後引起網友論戰，有人批評：

「援交就援交，講出租女友不會比較高尚」

「可以不要物化女性嗎」



不過也有人緩頰：「一定會有人想過要做這種出租女友，看完原PO的描述更知道整個環境，決定自己要不要去做，或是如果真的做了要注意什麼事情才不會讓自己陷入危險。」

原PO也出面回應：「我聽過去做夜總會的女生她們的故事確實蠻慘的，但出租女友也蠻多危險，所以發文勸退。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】