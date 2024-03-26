男童夢想當騎師！企瑜伽球揮鞭模擬賽馬實況　1動作展超強平衡力

這將會是未來最出色的騎師？日本有男童立志當騎師，日前網絡上瘋傳1條他於家中練習時所拍的短片，只見他半蹲式站在藍色瑜伽球上，不時用鞭子抽打瑜伽球尾端，模仿騎師動作，其後更站在瑜伽球上，展現超強平衡力。許多網民大讚男童有天份，「在這樣的年紀能做到這種水準相當驚人」，又鼓勵他繼續向夢想進發，「未來的天才騎師！繼續努力！」。



日本有男童立志當騎師，在家中利用瑜伽球以及鞭子，模擬騎馬場景。（Twitter影片截圖）

日本有網友在X（前稱Twitter）帳號「_michelle1」上傳1條21秒短片，顯示1名男童以半蹲形式站在藍色瑜伽球上，前方電視則在播放近期著名的日本賽馬比賽「阪神大賞典」。男童蹲在瑜伽球上不停搖動，左手則拿着鞭子，不時抽打瑜伽球尾端，模仿電視裏騎師們的動作。當騎師衝過終點時，他更加站起來展現出超強平衡力。

片段曝光後，網民都大讚男童有天份，「核心真穩固」、「厲害了！我忍不住尖叫起來」、「這平衡感超強的，應該做什麼運動都沒問題」、「在這樣的年紀能做到這種水準，相當驚人」、「未來的天才騎師！繼續努力！」、「騎乘姿勢和揮鞭動作感覺大有前途，搞不好上輩子就是個騎師」。

翻查資料顯示，這名男童今年9歲，正就讀小學三年級，其IG帳號有逾5,000名粉絲，母親經常拍下他在家練習時影片，分享到網上，當中有不少是他在瑜伽球上扮演賽馬的動作。他於簡介形容自己是「未來的頂尖騎師」，同時是1位「追求勝利、有抱負的騎師」以及「速度與夢想匯聚在一起」。

（綜合）