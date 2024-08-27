小學生畫三角形無封口、寫分數無置中被打圈　網民傻眼：真係大癲

電視劇《反起跑線聯盟》道盡怪獸家長與老師的種種離譜事，但現實情況可能「癲處未夠癲」！有補習老師於網上分享1份小學生的數學功課，只見內容是要求學生畫上三角形，以及計算分數，不過老師批改時卻因個別三角形沒有封口而打圈，要求學生重重；另外計算分數時，因上下數字並無形成置中，故在功課紙上打叉，再次要求學生改正。面對如此挑剔的老師，樓主不禁批評對方矯枉過正。



帖文引來網民嘩然，斥責有關老師「黐線」、「大癲」、「個老師係咪有強迫症？」、「置中，MS Word（Microsoft Word）咩」、「咁樣真係好打擊小朋友學習興致」。



有小學生做數學功課時，因個別畫出的三角形無封口，被老師要求重寫。（threads圖片）

該補習老師在 threads 上傳2張照片，相信是小學生的數學科功課。首張照片顯示，學生需要於課業紙上畫上三角形，卻因個別三角形沒有封口，而被學校老師打圈糾正，該老師之後畫出其要求的三角形，要學生重寫。

另1張照片可見，學生正學習計算分數，不過因上方的數字「5」，沒有和下方的「12」對齊而被打交叉，老師就蓋上印章，要求學生注意格式，再親自示範正確寫法，即是上方數字應和下方的數字形成置中，中間再畫上虛線作提醒，並要學生再次做改正。

樓主見狀隨即質疑是「矯枉過正」，她認為若然是中文科，對文字上要求的確可以「捉得嚴啲」，但就難以理解為何連畫三角形，以及分數的少許偏差都要求學生置中，覺得批改的老師過份挑剔，直言「我真係覺得宜家嘅學生好慘」，帖文掀網民熱議。

學生其後計算分數，因上方與下方數字未有對齊，再被老師打交叉要求置中。（threads圖片）

不少網民批評該老師要求過高，直斥「黐線」，「個老師係咪有強迫症？」、「置中，MS Word（Microsoft Word）咩」、「圖二大癲，係唔係想令學生驚唔夠置中一直重寫？」、「咁樣真係好打擊小朋友學習興致」、「老師畫嗰個三角形都好樣衰」、「要唔要用量角器度埋個角有無60°？」。

有家長就分享子女遇到更嚴厲的老師，並貼出女兒英文功課照片，顯示對方寫「i」時因上方不是1點，更像是1撇，而被老師打圈糾正，無奈稱「我女小一時呢份功課可以跟你嘅媲美」、「老師捉我個仔句號唔係上下置中，老師講完之後，我空氣靜止咗」。

有家長分享女兒功課，指對方寫「i」時因上方並非1點，而被老師打圈糾正。（threads圖片）

有作為老師的網民亦看不過眼，「我都會捉對唔正位，尤其寫直式嗰陣，因為對唔齊真係會影響計數 ，但佢呢個寫得已經好置中」、「我都覺得會唔會太離地，DSE，TSA都唔會因為你唔置中唔俾分」。惟有留言指未必是老師問題，「其實好多時唔一定係個老師捉得嚴，係因為查簿或查卷嗰陣，有啲黐線同事係都要搵啲位出嚟，話改簿或卷嗰位老師做得唔夠好」。

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