「4」字正確寫法？小學生這樣寫被老師當錯　網民傻眼：錯喺邊？

這是阿拉伯數字「4」的正確寫法？日前網傳兩份學生功課引來熱議，事緣有學生寫上阿拉伯數字「4」卻被老師圈起來，並糾正「4」正確寫法應該要將頂部位置分開，並非連接一起形成尖頭。照片其後被轉載到討論區，網民問：「大家個4字寫得正確嗎？」不少人難以理解和批評涉事老師矯枉過正，「錯喺邊？」、「有需要捉呢啲咩？」，認為大家「睇得明」便可；惟有人為老師護航，認為對方只是按上級指示辦事，並非存心「雞蛋裏挑骨頭」。



有學生於作業寫上阿拉伯數字「4」被老師打圈，糾正正確寫法應將頂部位置分開，並非連接形成尖頭，惹來網民熱議。（fb專頁「HKEPC」圖片）

日前facebook專頁「HKEPC」上傳圖片，顯示有學生練習寫「4」字時，被老師紅圈指寫錯，而老師寫的「4」上方有開口，結果跟住改後，下次老師再用紅筆改正，示意4字要垂直不能斜。另外2張圖片顯示，練習封面的「4」字正是「尖頂4」，而於9月25日完成的功課中，題目中的「4」字，雖然不是尖頂，但也不是老師的「垂直4」。網民爆笑指，「笑死，我個女倒返轉比人捉唔係尖頂」、「當老師唔鍾意個學生嗰陣，你寫咩都可以揋到理由話你錯」。

照片其後被轉載到連登討論區，以「大家個4字寫得正確嗎？」為題發帖，隨即惹來網民熱議。不少人批評老師「矯枉過正」，「不嬲都黐埋」、「最主要係達到表達數字效果，佢寫嘅4都係4字，最多就教4有幾多種寫法」、「個啲筆劃要捉（係）希望盡量培養成好習慣，不過數字呢個真係唔明咩料」、「就算係錯，有需要捉呢啲咩？大家都睇得明，搞X到下一代唔敢有自己主見」；亦有人從網上尋找正確寫法，資料皆顯示為「尖頂4」。

網民大多批評老師「矯枉過正」，再於網上尋找正確寫法時，均顯示為「4」。（連登討論區圖片）

有從事教育行業網民亦對該老師的「糾正」不敢苟同，「作為教畜都覺得onX，宜家小學有個叫小學習字表嘅App，要啲小朋友跟住個字體去寫」；另有留言覺得老師都是「按章工作」，「其實老師都係跟上頭標準」；但仍被他人揶揄「量角器呢」、「個老師用心良苦，想間接教埋畀個學生知咩叫吹毛求疵」、「遲啲會唔會到1同l」。

（綜合）