男友嫌棄生日禮物要求折現　港女嘆心意被糟蹋心諗：下年唔同你過

正所謂物輕情意重，收到生日禮物看重的應該是心思，而不是價錢。有港女於討論區發文大呻，男友嫌棄她送的生日禮物，發她脾氣，要求她下年不要買禮物，讓他自己買，再用單據報銷。她慨嘆自己的心意不被領情，直指「我而家就諗緊可能下年唔同你過啦！」。



有港女於討論區發文大呻，男友嫌棄她送的生日禮物，發她脾氣，要求她下年不要買禮物，讓他自己買，再用單據報銷。（《惡之花》劇照）

該名港女於香港討論區以「男朋友嫌棄我送畀佢嘅禮物，仲要話畀現金佢仲好」為題發文表示，早前她送了生日禮物給男友，不知男友是否覺得太便宜，還是不合心意，於是發她脾氣，「仲話佢送畀我份生日禮物係幾多錢有幾貴」。

她指出，男友要求她下年不要買禮物，「等佢自己買，買完畀張單我，claim（報銷）番錢畀佢，當係佢生日禮物啦」。她不滿地說，送禮物最重要是心意，奈何男友不領情，還說給現金會開心些。

不少網民建議樓主應立即分手，「直頭飛得啦」、「飛咗佢啦，一啲都唔體貼」、「講金唔講心，你要好好諗清楚」、「即飛，成件女人咁，咁計較，結咗婚咪好大鑊？條數有排計。制唔過，趁後生搵過個好嘅」、「樓主，你仲要等下年？而家就快啲揾過第二個啦，人品唔好，當兵咁收佢都要諗過先。男朋友？咪講笑，浪費青春」、「做男人咁斤斤計較，點做人世呀？轉個身就閃啦」、「我明白你男友嘅感受，但反對佢嘅表達方式。正如你所講禮物係一份心意，啱唔啱用係其次，最重要係對方記得自己生日」。