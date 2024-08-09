染髮竟致「頭部膨脹」如Megamind毛百萬　還愈變愈大影響雙眼視力

一名英國男子因為長了白髮，想靠染髮來遮蓋。



沒想到卻意外引發特殊發炎反應，讓他的頭腫得超級大，看起來就像動畫電影《毛百萬》中的主角「毛百萬」（Megamind）。

男子染髮引發特殊發炎反應，自言像變成了「毛百萬」（《Megamind》宣傳圖）

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據《紐約郵報》（New York Post）報導，27歲的萊恩（Ryan Briggs）在上個月（7月）染髮，結果引發了一場災難。

他發現自己有些白髮，於是在到母親家時，請媽媽幫他買染髮劑染髮。

萊恩說，「我塗上染劑時感覺有點刺痛，但我以為那是正常的反應」，不過後來的結果顯示，當下那樣刺痛的感覺絕對不是正常的。

第二天早上，萊恩醒來時發現頭上有一小塊紅疹，起初他並不在意，但後來他的頭就開始「膨脹」起來。

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萊恩說自己隔天本來在工作，但情況逐漸惡化，他的頭越腫越大，連他自己都忍不住地說，「我看起來就像毛百萬」。

從照片中可以發現，萊恩的前額周圍腫脹得像個氣球，就連萊恩的女友也驚訝得無法直視，因為他看起來就像個「氣球頭」。

萊恩的同事要他趕緊去醫院檢查，不過雖然他的頭腫脹得很嚴重，醫生還是要他回家休息，等情況惡化再回來。

沒想到後來他的情況真的惡化得更嚴重，「我以為醒來後腫脹會消失，但醒來後情況變得更加嚴重」，萊恩無奈地說。後來他的頭腫到讓他看不見東西，家人也不得不趕緊叫救護車送他去醫院。

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醫生告訴萊恩，他對染髮劑中的對苯二胺（PPD）過敏，他在醫院待了13個小時，才終於出院，不過還是得服用藥物消腫。

雖然他的頭部已經消腫，但他的頭皮上布滿了結痂。

萊恩也提醒民眾，在染髮前一定要進行皮膚測試，以免發生類似事件。

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