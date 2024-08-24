冒險樂園掟彩虹│港男代幣無砸界被判唔中　網民斥黐線：擺明中啦

冒險樂園掟彩虹遊戲是否砸界不時引來爭議，去年曾有玩家質疑代幣大於彩虹圖案，當場報警引來全城關注。近日有港男到青衣一冒險樂園玩掟彩虹，他上載1張照片，顯示代幣擲在圖案範圍內，近黑色外圈位置，不過並無出現「砸界」，放大照片亦能清楚看見代幣與黑色外圈中間存有少許圖案底色，惟他不滿被職員「判話唔中」，故無奈在網上詢問「可以點投訴？」



帖文一出隨即引來熱議，不少人批評相關職員「黐線」，「中喎，見到有個空隙（指代幣與黑色邊界的中間位）喺度」、「咁都唔中，咁點先中？」、「呢個咩奬咁巴閉，要判得咁嚴」。但有網民指出涉事分店的彩虹紙和透明膠有很大距離，不同角度看會有誤差，而且樓主並非垂直拍攝照片，「職員話係垂直望落，斜睇係唔計」，認為樓主如投訴恐怕亦不獲受理。



有港男玩掟彩虹時，不滿代幣置於圖案內，兼在無「砸界」情況下被判不中獎。（FB「美國冒險樂園關注組」圖片）

代幣與黑色邊界之間見到底色

該港男在 facebook 群組「美國冒險樂園關注組」上傳照片，指當時到青衣長發商場的冒險樂園玩「掟彩虹」遊戲。如照片示，其擲出代幣雖然並非在圓圈的正中央，但亦未見出現「砸界」碰到黑色邊界情況。若然仔細留意，清晰可見代幣與黑色邊界之間，的確存有少許圖案底色。

樓主卻不滿指，有黑衫職員「判話唔中」，即使他曾要求對方叫分店經理出來，只獲回覆「經理唔喺度」。樓主於是與職員理論，對方准許他走近至彩虹檯拍照，而他放大照片後發現「連寶寶（圖案內的藍色公仔）隻腳都睇到」，不忿職員判其沒有中獎，因而貼圖詢問網民看法，無奈問：「可以點投訴？」

許多網民為樓主感不值，認為他應就事件向冒險樂園投訴。（示意圖／資料圖片）

網民認為該中獎：擺明中啦！

帖文惹來網民熱烈討論，不少人為樓主感不值，認為他應被判「中獎」，「擺明中啦」、「見到有個空隙（指代幣與黑色邊界的中間位）喺度」、「個硬幣完全喺個紅色（圖案範圍）入邊喎」、「咁都唔中，咁點先中？」、「呢個咩奬咁巴閉，要判得咁嚴」、「呢啲真係慘，一心去玩吓減壓，變成谷鬼氣一肚火」。

有留言更批評該職員，「真係黐線」、「職員（對）眼有問題」、「本身啲幣都唔平，使唔使咁呀？」、「個職員有股份？」、「個客中咗員工係咪要罰錢？」、「人哋掟中咪送禮出去，啲禮物又唔係喺佢哋人工扣，為咗咁同個客拗交有乜謂」，並建議樓主就事件向冒險樂園反映，「Print A3（紙）出嚟，組團一齊去投訴」。

惟有網民指出，涉事店舖和其他分店的的膠板設計稍有不同，「呢塊板係特別，佢張彩虹紙同埋嗰塊超厚嘅透明膠造成好大距離，所以由高望落去，同埋你嗰邊肉眼睇係有好大誤差」、「你企喺你個位（睇）係一定中，你試吓叫經理俾你行入去，喺佢個企位度，水平線望落去睇就會變唔中」。有人認為樓主就算投訴都恐怕不獲受理，「得張相難立案」、「職員話係垂直望落，斜睇係唔計」、「影相角度唔係完全垂直，你去投訴會蝕底」。

曾有顧客玩掟彩虹玩到報警

去年10月曾有顧客於美國冒險樂園屯門分店玩掟彩虹時，質疑遊戲疑有漏洞，認為其中1個中獎圈的直徑比代幣窄，遂報警處理，並向海關及消委會投訴。冒險樂園事後強調，幸運彩虹每個圖案均大於代幣，並不存在代幣大於彩虹圖案的情況，對於顧客作出不實指控，公司深表遺憾。過往亦不時有網民分享玩「掟彩虹」時，在無砸界情況下被判沒有中獎。

（facebook「美國冒險樂園關注組」）