冒險樂園掟彩虹無砸界判「唔中」　港男嬲到報警　經理最後咁解決

「掟彩虹」有否中獎問題常惹熱議，繼早前有女童在美國冒險樂園擲出90度角垂直代幣神奇中獎被瘋傳後，近日有港男把代幣擲在圈內極近黑邊位置，視覺上並無「砸界」，但被經理判定「唔中」，樓主深感不憤並報警處理，隨後在網上發相以證視聽。網民看到相片紛紛認為「咁都唔中點先叫中？」，後來樓主更新指，另一位經理認為中獎，事件才得以解決。不少網民也認為這樣「好無癮」，「係咪以後中大獎一定要報警？」、「玩個遊戲都幾大壓力」。



圖中可見，代幣在紅色圈中，有一邊偏向貼近黑邊，但仔細看仍見到黑邊與代幣中間有紅色，並無「砸界」。（Facebook圖片）

港男早前在Facebook群組發相，指在屯門時代廣場冒險樂園擲完彩虹，問道「請問這個中定唔中，對方話我唔中，大家點睇，已報警」。圖中可見，代幣在紅色圈中，有一邊偏向貼近黑邊，但仔細看仍見到黑邊與代幣中間有紅色，即未有「砸界」。

樓主不忿經理判定為「唔中」，於是報警尋公道。不少網民看到照片，紛紛認為「中！」、「係中喇，黑線都掂唔到」、「咁都唔中點先叫中？」、「仲睇到藍腳指……咁都唔叫中？」、「叫佢示範咩叫中」。不過有人認為是拍攝角度問題，「上面影落去，應該唔中」。

樓主後來指有另一位經理認為中獎，事件才得以解決。（資料圖片）

後來樓主回覆跟進事件，指另一位經理認為中獎，事件才得以解決。不過有不少網民認為「好無癮」，「係咪以後中大獎，一定要報警？」，「唔通每次咁嘅情況都要搵經理，玩個遊戲都幾大壓力」、「其實咁樣中法，個機會本身都好微，點解要揸得咁嚴」。

有網民指遊戲判斷主觀，「中唔中」要看職員心情，「玩咁耐，中與唔中獎，全靠職員判斷，佢心情唔好，永遠都冇獎」。