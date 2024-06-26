美女飛機上舉牌「找有錢老公」機長也來看　IG曝光非首次「賣身」

交友軟體已經過時了嗎？



美國一名女子近期在搭機時拿著自製的A4標語，向全機男性廣播自己「正在尋找有錢老公」，連機長都忍不住從駕駛艙跑出來看看究竟是哪號人物在徵婚。

美國一名女子近期在搭機時拿著自製的A4標語，向全機男性廣播自己「正在尋找有錢老公」，連機長都忍不住從駕駛艙跑出來看看究竟是哪號人物在徵婚。（TikTok影片截圖）

美國一名女子近期在搭機時拿著自製的A4標語，向全機男性廣播自己「正在尋找有錢老公」，連機長都忍不住從駕駛艙跑出來看看究竟是哪號人物在徵婚。（TikTok影片截圖）

IG常炫富「用銀紙做Facial」 非首次舉牌「賣身」找金主 點圖放大看更多涉事女子的照片及機上徵婚片段：

+ 27

據《紐約郵報》（New York Post）報導，在機上徵婚的女子叫做蓋特斯（Karolina Geits），她在最近失戀，才會想到用這個方法徵婚。

蓋特斯受訪時表示，她為了擔心行李箱弄丟，在行李箱上印了QR code，於是聯想到可以把自己的社群媒體帳號轉成QR code印出來徵婚。

她在登機時尋求機組人員同意，機組人員都覺得很有趣，不止同意她廣播徵婚，也主動替她告知機長，讓機長都好奇地從駕駛艙跑出來看。

【延伸閱讀】東京選舉驚現「裸女競選海報」 女主角終現身 更多噴血辣照曝光

東京都知事選舉候選人河合悠祐的「裸女海報」引發社會議論，其中海報女主角親自現身張貼文宣的影片，更吸引超過3千萬人瀏覽。（X@chantichanti22）

東京都知事選舉候選人河合悠祐的「裸女海報」引發社會議論，其中海報女主角親自現身張貼文宣的影片，更吸引超過3千萬人瀏覽。（X@migikatakawai）

竟曾是選美冠軍 點圖放大看更多海報女主角櫻井MIU的照片：

+ 30

蓋特斯在飛機上拿著寫有「尋找有錢老公」和印著QR code的紙張，在機艙前面用麥克風向大家自我介紹。她大方地向乘客說：

我正在找一個有錢的老公，我的座位在2A，如果你是有錢人，歡迎來我的座位找我。

機上乘客和機組人員也都給予熱烈掌聲，也有很多人為她加油。

蓋特斯說自己從來就不喜歡用交友軟體，她比較喜歡面對面認識人，建立真實的連結與關係。

她強調自己並不是膚淺或追求物慾，只是知道自己想要什麼樣的生活而已。

不過蓋特斯也說，這次徵婚沒有什麼效果，她到目前還沒找到老公。

【延伸閱讀】馴鹿寶貝真人版｜每天狂打500電話 美女模特兒跟蹤騷擾醫生達5年

【延伸閱讀】馴鹿寶貝真人版｜每天狂打500電話 美女模特兒跟蹤騷擾醫生達5年

巴西23歲女子韋爾奇（Kawara Welch）被控跟蹤騷擾一名已婚醫生長達5年，每天狂打500通電話與1300多條訊息給對方，還會在醫院附近等他下班，瘋狂行徑宛如Netflix影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）內容，終被警方逮捕。（IG@kawawelch）

巴西23歲女子韋爾奇（Kawara Welch）被控跟蹤騷擾一名已婚醫生長達5年，每天狂打500通電話與1300多條訊息給對方，還會在醫院附近等他下班，瘋狂行徑宛如Netflix影集《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）內容，終被警方逮捕。（IG@kawawelch）

+ 24

延伸閱讀：

黑熊爬上車叼走午餐箱！開箱失敗轉撲向拍攝者 結果畫面天旋地轉

日網友自豪這件事「大谷翔平辦不到」 網見照吐槽：沒人會憧憬你

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】