人肉霸位！港女企馬路擋車　助私家車遠處倒後泊錶位　後續好惡

人肉霸位行為實在令人討厭！有司機分享「車Cam（行車紀錄）」片段，顯示她駕車駛入路口時，突然見到1名女子站在馬路中心，舉起雙手把車cam汽車截停，對方指向旁邊咪錶位，以及示意遠處的私家車，要樓主稍作等候，以便讓遠處私家車後退泊入咪錶位。樓主未有退讓，步步進逼並響咹，女子疑不滿被「呠」後指罵樓主，而私家車泊位後，男司機即不滿地落車走近，質問樓主：「（我）有無犯法先？」



樓主事後不滿稱，被女子截停時根本沒有看見私家車，質疑「可想而知架車泊到幾前」，不滿對方從遠處向後倒車的行為，故貼出片段公審，並斥「人肉截車，幾十歲人真係肉酸」。影片引來許多網民炮轟霸路女子以及倒車司機的行為自私，「真係應該立例禁止人肉霸位」、「泊完車還寸寸貢，男女態度都非常惡劣」。



有司機於灣仔遇見有女子「人肉霸位」。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機在 facebook 群組「車cam L（香港群組）」上傳影片，片段顯示為8月25日（周日）晚上7時許，片主當時準備由灣仔菲林明道左轉入謝斐道，1名女子突然出現並站在馬路中央，另1名疑似同行穿着短褲、長髮女子則站在左旁咪錶位。站在馬路女子見樓主駛至，先是以手勢截停，並指向咪錶位，以及前方遠處1輛綠色私家車，相信是請樓主稍作等候，以讓該私家車司機退後並停泊咪錶位。

由於片段沒有聲效，未能得知當時眾人對話，但樓主指「我呠佢，仲好意思話有示意叫我停車」。片中可見，樓主未有理會女子站在路中央，駕駛車輛步步進逼，女子之後疑似不滿被「呠」和被逼近，繼而攤開雙手又指向自己，貌似指責樓主不斷駛前。

司機下車質問樓主：「有無犯法先」

女子後來索性背向樓主並「翹埋雙手」，等待綠色私家車駛至，她又一度行近至樓主車前查看車牌。當綠色私家車泊入咪錶位後，穿着黑色上衣的司機隨即下車，樓主形容「個司機泊好車仲落車走嚟話我」，並質問她「有無犯法先」，片段隨着女子勸籲該男司機離開而告終。

樓主事後無奈指「梗係犯法啦」，又強調她當時並非想要泊車，但當她駛至路口被女子截停時，根本未有看見綠色私家車，質疑「可想而知架車泊到幾前」，不滿對方為半小時咪錶位而從遠處向後倒車行為，遂貼出片段公審對方，斥責「人肉截車，幾十歲人真係肉酸」。

網民批評人肉霸位行為自私

許多網民紛紛批評女子和綠色私家車司機行為自私，「無聲都Feel到好寸」、「真係應該立例禁止人肉霸位」、「好聲好氣都話讓你」、「泊完車還寸寸貢，男女態度都非常惡劣」、「前面就係時租啦」、「停車場好貴咩，為泊個街位做到咁」、「如果係架警車轉入嚟，佢會唔會夠膽咁截車」。有人就建議可這樣反擊，「抽頭過咗個八婆，頂死個位」、「呢啲情況我遇過，當時我有朋友喺車，我即刻叫佢落車企喺個車位度鬥頂，最後個大媽敗走」。

有人就質疑綠色私家車司機如片中倒車行為或涉違法，「喺街頭倒到街尾，真係仆X嚟，等位等成條街」、「咁清楚影晒都唔報佢，隨時倒車撞老人細路」、「佢咁樣褪後，告起上嚟屬於危險駕駛」、「可以1823？」、「好耐之前有朋友貪方便後波3個車位泊位，入咗老不（不小心駕駛）」。有留言提議樓主可將片段交予交通部，樓主則回覆指已投訴。

法例這樣列明

根據運輸署網頁顯示，法例雖然未有清楚列明司機倒車時，不能超出距離，不過就指明駕駛者倒車時，路程切勿過長或時間過久。另外，香港法例第374章《道路交通條例》第42C條「一般駕駛規則」規定，在道路駕駛汽車時，不得使該車輛（非屬在道路上用於建築或修理工作的機械裝置）向後倒行，除非如此向後倒行是可安全地作出的，且倒行的距離或時間並不超過為着車輛佔用人或其他道路使用者的安全或合理方便所必需者，任何人如無合理辯解而違反規定，可被罰款2,000元。

（FB「車cam L（香港群組）」）