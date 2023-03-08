「IKEA倉庫媛」熱爆小紅書　購物袋笠頭　無厘頭坐手推車如踎監

「佛媛」、「病媛」之後，還有「IKEA倉庫媛」！男女老少都愛的IKEA宜家，已變成網紅打卡點。



近日，上海有網友在社交軟體上抱怨，在宜家大倉庫區域，不允許拍照，「打卡拍照本來是常態，結果竟然被保安人員驅趕。」

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對此，上海某門店客服回應，若影響其他客戶體驗將制止。

翻閱小紅書、微博發現，「宜家拍照」被不少網紅設置成標籤和攻略分享出來，網紅門會在宜家店內，包括儲物區和倉庫區域拍照。

對此，上海某門店客服表示：「一般的情況下，我們是讓每個顧客滿意，如果只是拿出手機隨意拍兩張是無所謂的。但是有的人，一些網店的人他們會拿著自己的箱子，服裝來拍，影響到了其他客戶的體驗，在我們沒法判斷顧客進來是否會影響到他人的情況下，我們一般是不允許拍照的。」

相關圖輯：內地網紅流行扮「佛媛」抄經打坐 官媒：佛門清淨地混進「妖孽」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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相關話題也登上了微博熱搜，對此，有網友表示不理解，認為拍照也能給宜家帶來流量。

但更多的網友還是表示了支持，倉儲區存在安全隱患，長時間拍照也會影響其他顧客的體驗。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】