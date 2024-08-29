掟彩虹｜港女稱代幣貼邊被判砸界「嬲到想報警」　網民咁睇：太嚴

「掟彩虹」遊戲中獎與否不時引來爭議，有港女日前到屯門一室內遊樂場公司玩「掟彩虹」，她上傳照片稱，代幣擲出位置置於綠色彩虹圈內，視覺上並無「砸界」，不過放大照片則能看見，代幣上方確實碰到黑色邊界，她不滿職員判其「唔中」，認為代幣只是「啱啱好貼住咗條線」，故發文公審該公司「呃錢地方」。



有網民認為樓主代幣的確「砸界」，「係貼界喎」、「無踩界嘅話個銀仔係真係會落少少，唔會好似你而家咁，下面見到好多綠色」。惟有留言指責該職員嚴苛，「客人嚟玩都係求開心，使唔使harsh到咁」、「啱啱揩到少少啫，好心就畀人開心下」。



有港女到室內遊樂場玩「掟彩虹」遊戲，不滿代幣貼邊被判「唔中」。（threads圖片）

擲出代幣貼邊被判「唔中」

該女生在 threads 上傳照片，她指當時到屯門 Dreamland（夢幻樂園）玩「掟彩虹」遊戲，但被判「砸界」，直指「嬲到想報警」。如照片所示，她擲出的代幣雖然置於綠色彩虹圈範圍，惟代幣上方確實稍稍碰到黑色邊界。

樓主不忿稱，「我無中就話嬲啫」，指職員當時曾以手機拍下並放大照片，她和其他同場顧客都覺得代幣是「啱啱好貼住咗條線」，並不是疊住黑色邊界，認為上述情況如出現在其他遊樂場公司，相信會判定為中獎。

樓主認為代幣是「啱啱好貼住咗條線」，對於被判無中獎，不滿公審。（示意圖／mtrmalls圖片）

網民唔撐：的確係踩界

帖文引來網民熱議，有人認為樓主的確「踩界」，「係貼界喎，咁都嘈」、「無踩界嘅話個銀仔係真係會落少少，唔會好似你而家咁，下面見到好多綠色，上面只係見到條黑線」、「係掂到條線，不過睇下手唔手鬆」，同時指相中情況有少許尷尬，「貼邊應該要計中，之前聽員工講過，貼邊唔算砸界的」。

但有人批評職員過分嚴苛，「好心啲員工啦，咁仆心仆命幫老闆慳嗰小小錢，綠色獎咋，鬆手啲回頭客都多啲啦」、「客人嚟玩都係求開心，使唔使harsh到咁」、「啱啱揩到少少啫，好心就畀人開心下」、「啲員工玩企硬，係因為佢覺得自己有『權』」、「遇到呢啲情況正常有Email或者電話去投訴」。

有曾在類似遊樂場公司任職的網民指，職員判樓主「唔中」實屬合理，「樓主的確係掂到條黑線，但始終無側邊影出嚟嘅相，我唔敢肯定中定唔中，不過大家都係跟order做嘢，一陣鬆手畀你中，下個一定會問點解佢無中，最後只會令遊戲變質，失去掟彩虹嘅挑戰性」。另外，網民留意到綠色彩虹圈為第二大獎，認為職員是擔心被上司「照肺」，「以前有同事試過亂咁派獎，一個朝早送咗10幾個大獎畀同一個人，事後俾人X到仆X」，指自己慣常做法是細獎才會偶爾「鬆手」予客人。

樓主又大呻，中獎後未有仔細檢查，事後發現羽毛球和橙色波出現凹陷。（threads圖片）

樓主事後補充，涉事公司經理已就事件聯絡她，表示會為她補送「綠獎」，但她拒絕對方提議，並稱「獎品呢啲好小事」。她之後再上傳另一照片，大呻「仆X，換完無檢查」，事關她另外中獎後，曾換取1個羽毛球套裝，不過打開包裝後，卻發現羽毛球和橙色波均有出現凹陷。

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