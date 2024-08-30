全臉口罩殺入香港？港鐵2女子遮全相僅露雙眼　女網民爆真實用途

都說防曬、美白是不少女事的「終身事業」，但上街時戴着「全臉面罩」，把臉容全蓋着只需出雙眼，會否有點嚇人嗎？日前有網民分享外出時，在港鐵、巴士及主題公園，都見到有女子戴上面罩，有人只露出雙眼，更有人再戴上太陽眼鏡，不禁質疑「塊面究竟有幾唔見得光，先要咁樣做」。



照片令網民深表震驚，不少人直指驚嚇，「試過有人咁衝埋嚟，真係嚇親」、「打劫咁嘅款」、「係咪啱啱整完容？」。亦女網民則解釋，這類產品是「全臉防曬口罩」，在內地流行多時，更指其真實用途與醫美有關，「做完醫美要避免紫外線」。有人則批評偷拍行為不要得，「咪就係防你呢啲偷拍嘅X頭囉」、「雖然好weird（奇怪），但關你咩事？」。



有女乘客搭港鐵時戴上面罩，只露出眼睛部份。（threads影片截圖）

港鐵女乘客戴面罩僅露雙眼

有港男在 threads 上傳短片，只見港鐵車廂內2名相信同行的女子，分別戴上全臉口罩，只露出眼睛部份，1人更手持防曬帽。樓主表示是首次見到有關情況，因而好奇詢問，「塊面究竟有幾唔見得光，先要咁樣做？」。

另一名相信為同行女子，她同樣戴上面罩，全臉只露出眼睛部份。（threads影片截圖）

網民指騎呢：打劫咁嘅款

帖文引來網民熱議，有人表示曾被戴全臉口罩的人士嚇到，「試過有人咁衝埋嚟，真係嚇親」、「好騎呢，講真真係影響視覺囉，夜晚見到都會驚」、「佢唔焗嗰下好嘢，我會熱死」、「打劫咁嘅款」、「之前喺泰國都見到有個內地人咁樣，我仲同同行嘅人講：『佢係咪俾火燒傷，好慘』」。

有留言表示見慣不怪，並上傳1張於主題樂園內所拍照片，顯示有旅客戴上同款全面口罩。另有男生亦發帖，指搭乘巴士期間，於車上看見有女乘客戴上全臉口罩，而且還戴上太陽眼鏡，深感疑惑詢問，「請問這個有什麼X用」。

有網民表示曾在主題樂園，見到有旅客戴上同款全面口罩。（threads圖片）

巴士上亦有女乘客戴上全臉口罩，而且還戴上太陽眼鏡。（threads影片截圖）

女網民：做完醫美要避免紫外線

不少女網民則解釋原因，指該產品是「全臉防曬口罩（或稱面罩）」、「做完醫美要避免紫外線」、「我自己有做開laser（激光），做完係要嚴格防曬，頭一個星期唔可以搽防曬，只可以物理防曬搵嘢遮」。

亦有人斥責偷拍行為有欠尊重，「咪就係防你呢啲偷拍嘅X頭囉」、「雖然好weird（奇怪），但關你咩事？」、「佢阻唔到人就OK啦」、「佢哋唔怕熱咪得，理人咁多做咩？早幾年疫情個個戴口罩咪一X樣，做乜大驚小怪？」、「對人評頭品種係好無禮貌嘅行為」。

淘寶網有大量全臉防曬口罩發售，價格相差很大，部份低價貨品數元有交易。（淘寶網截圖）

淘寶網有大量全臉防曬口罩發售，價格相差很大，部份低價貨品數元有交易。（淘寶網截圖）

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