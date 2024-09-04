肥到郁唔到！白頭海鵰沒受傷卻無法飛翔　照X光驚揭胃裡藏著1隻熊

吃太飽對身體不好，不管是對人或對動物來說都一樣。美國有一隻白頭海鵰就是真的「飽到飛不起來」。



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位於美國密蘇里州的國家保護區「Wilson's Creek National Battlefield」早前在臉書粉專上分享一則白頭海鵰救援任務。

密蘇里州環境保護部獲報，在該保護區邊界有一隻白頭海鵰疑似受傷，無法飛翔。工作人員到場捕獲白頭海鵰後，初步檢查沒有發現外傷，身體機能良好。帶回掃描X光後，發現牠的胃部膨脹呈圓圈狀，再仔細一看，赫然發現胃裡是一隻浣熊。

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根據X光片，密蘇里州環境保護部認為浣熊是遭到路殺，而這隻白頭海鵰覓食的時候可能不小心吃太多，導致整個肚子塞滿浣熊才飛不起來，「換句話說，就是胖到飛不動」，X光片還清晰的顯示出浣熊完整的爪子。



密蘇里州環境保護部已將白頭海鵰帶回原處野放，並強調將野生動物引進國家公園是非法行為，請民眾不要以身試法。

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