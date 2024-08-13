捕獲超罕見藍龍蝦「出現機率僅1億分之1」多色變異原因至今仍未解

美國新罕布夏州（New Hampshire）近海捕獲1隻極為罕見、顏色宛若「彩虹棉花糖」的藍龍蝦，據稱這種龍蝦的出現機率僅有1億分之1，而牠的出現不僅揭示龍蝦基因突變、出現罕見顏色的原因，更為海洋生物學提供珍貴的研究素材。



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科學網站《IFLScience》報導，這隻極為罕見、酷似彩虹棉花糖的藍龍蝦由大西洋龍蝦公司（Atlantic Lobster Company）旗下的漁船捕獲，地點位於新罕布夏州的紐卡索（New Castle），這隻龍蝦後續被送往萊伊市（Rye）的海岸科學中心（Seacoast Science Centre）進行研究。

曝光的照片中，可以見到這隻雄性龍蝦全身的顏色異常，混合了粉紅色、紫色和藍色，配色更讓人聯想到五彩繽紛的棉花糖。

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據悉，龍蝦的顏色變化通常源自基因突變，由於龍蝦含有紅色、黃色和藍色的類胡蘿蔔素色素，這通常會使龍蝦的身體呈現常見的紅色或褐色，至於本次發現的龍蝦則需要在極為罕見的情況：色素的表達過多或不足，才會呈現宛若棉花糖的彩虹色。

萊伊海岸科學中心的專家魯特卡（Sam Rutka）指出「龍蝦有多種顏色變化，包括橘色、黃色、紅色、藍色和類似棉花糖的彩色，也有一邊黑色、一邊紅色的花斑龍蝦」。

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雖然造成彩虹棉花糖顏色龍蝦的遺傳原因尚未完全釐清，但有隻名為「蜜桃」（Peaches）的龍蝦及其100隻後代正在幫助科學家解開這個謎團，美國新英格蘭大學（University of New England）的海洋科學教授弗雷德里希（Dr. Markus Frederich）指出「目前還沒有人可以真正詳細了解『為什麼有些龍蝦會出現多色變異』，但我們已經有一些理論」。

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