女網紅被AI換臉成色情片販賣牟利 求償100萬台幣最後只得呢個數
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣YouTuber小玉（朱玉宸）涉與莊姓助理利用換臉軟體，將政治人物、網紅的臉深偽（Deepfake）成色情影片販賣牟利，被判處6年8月徒刑定讞，當中5年不得易科罰金。換臉案受害著之一、網紅團體「反骨男孩」成員艾瑞絲（盧昕妤）曾向提告小玉求償100萬（台幣、下同），不過她昨（1日）透露「一毛賠償也沒拿到」。
本案2022年4月於新北地院一審開庭，5名受害人包括立委黃捷、艾瑞絲，以及另多位被害聯合委任律師出庭，並拒絕和被告和解，求償100萬元至120萬元，求處重刑。二審改判小玉5年徒刑，另1年8月徒刑得易科罰金。高院駁回上訴，全案定讞。今年5月發監執行。
【圖輯】點圖放大看更多艾瑞絲靚相👇👇👇
+38
「總之，我是一毛賠償也沒拿到。」艾瑞絲今在Threads表示，光查小玉及共犯的資產就要各繳500元，申請強制執行4000元，加上跑民、刑庭的車資，「我的心力與時間，就已經承受極大傷害了，還要不斷付出，我沒辦法了」。
【相關圖輯】網傳龍珠真人版劇照「原來係AI生成」質素拋離09年荷李活版（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+9
AI級美貌女星遭節目工作人員擅闖房間 藉洩地址行程誘騙粉絲上床大陸博主用AI「復活」高以翔李玟講呢啲 網民心寒：有點嚇人…日本最美雙胞胎「妹妹現身台灣露長腿」因一張和服照爆紅靚到似AI6位台灣藝人「90年代AI復古畢業照」曝光！當中一女神竟是男生？異人之下｜陸劇驚見AI演員 美貌撞臉Angelababy 網民：好似真人抖音計劃以AI修復100部港產片 林青霞40年前全盛時期有幾省鏡？
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】