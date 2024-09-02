女網紅被AI換臉成色情片販賣牟利　求償100萬台幣最後只得呢個數

台灣YouTuber小玉（朱玉宸）涉與莊姓助理利用換臉軟體，將政治人物、網紅的臉深偽（Deepfake）成色情影片販賣牟利，被判處6年8月徒刑定讞，當中5年不得易科罰金。換臉案受害著之一、網紅團體「反骨男孩」成員艾瑞絲（盧昕妤）曾向提告小玉求償100萬（台幣、下同），不過她昨（1日）透露「一毛賠償也沒拿到」。



本案2022年4月於新北地院一審開庭，5名受害人包括立委黃捷、艾瑞絲，以及另多位被害聯合委任律師出庭，並拒絕和被告和解，求償100萬元至120萬元，求處重刑。二審改判小玉5年徒刑，另1年8月徒刑得易科罰金。高院駁回上訴，全案定讞。今年5月發監執行。

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「總之，我是一毛賠償也沒拿到。」艾瑞絲今在Threads表示，光查小玉及共犯的資產就要各繳500元，申請強制執行4000元，加上跑民、刑庭的車資，「我的心力與時間，就已經承受極大傷害了，還要不斷付出，我沒辦法了」。

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