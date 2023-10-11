6位台灣藝人「90年代AI復古畢業照」曝光！當中一女神竟是男生？

讀者們跟上這股復古濾鏡風潮了嗎？先前繼芭比AI濾鏡、精緻簡歷照美顏App風潮後，近期「復古校園風」可說是席捲台灣及韓國演藝圈！



本篇小編來分享台灣演藝圈藝人們的「90年代AI畢業照」，讀者們快一起來看看吧！ （點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台灣演藝圈AI復古畢業照1. 瘦子E.SO

這是頑童你知道的！被譽為「行走的費洛蒙、嘻哈男神」瘦子E.SO，擁有183公分好身材及帥氣臉龐，以嘻哈說唱及舞台實力圈粉觀眾，日前瘦子於Instagram張貼AI換臉照，無論是身穿搖滾結他手，或是吹起中鋒瀏海的乖學生模樣，酷跩痞帥的造型逗樂不少粉絲，讓網友頻表示「目前看到唯一長得比AI前更好看的人、原本的瘦子就很帥」，讀者們有覺得瘦子AI換臉後撞臉到謝祖武嗎！

台灣演藝圈AI復古畢業照2. 柯震東

封你為造型最多變的男星！過去以《那些年，我們一起追的女孩》、《月老》走紅的柯震東，近期跟上復古校園App風潮，照片風格包含捲髮Q毛的可愛大男孩、專業的網球選手以及賽車手的造型，小編看完後只能說本人比AI照片帥太多，柯震東也爆笑表示「自己花了三次190元還是不像⋯」，並請粉絲們投票最喜歡哪張照片。

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台灣演藝圈AI復古畢業照3. 陳意涵

瞬間變成ABC高中生！甜美演員陳意涵在社群平台分享多張美式畢業照，有綁著雙馬尾的可愛女孩、帶著圓形黑框眼鏡的學霸以及膚色黝黑的啦啦隊造型，讓陳意涵本人笑歪分享「終於知道為什麼兒子的初戀情人是朵拉」，讀者們不覺得美式啦啦隊的造型，非常適合陳意涵嗎！

台灣演藝圈AI復古畢業照4. 娃娃魏如萱

「欸嗚欸嗚欸欸嗚嗚哦～」讀者們麻煩幫 小編點播一首〈你啊你啊〉！金曲歌后娃娃魏如萱，這次跟上復古證件照風潮，不僅化身成為捲捲頭的研究生、復古緹花女孩，更驚喜化身成為籃球員，看完這一系照片後，娃娃的AI畢業照很本人風格毫無違和呀！

台灣演藝圈AI復古畢業照5. Marz23

根本是羅羅亞・索隆本人！擁有兩個不同身份的Marz23 a.k.a TRASH樂團的主唱阿夜，以充滿個性的外型及街頭刺青大展個人魅力，這次套上AI復古照濾鏡後，化身成為陽光的橄欖球員、經典的龐克搖滾樂手，讓網友頻表示「非常符合本人形象、根本專輯封面照」。

台灣演藝圈AI復古畢業照6. 邱鋒澤

「天黑請閉眼～我在你身邊」過去以〈天黑請閉眼〉打造知名度的邱鋒澤，這次不唱情歌，反而化身成為一位美系氣質妹子，邱鋒澤於Instagram分享一系列AI復古照，不管是女神波浪捲、氣質慵懶風或是俏麗短髮造型，每種風格意外適合邱鋒澤，讓粉絲狂敲碗「每一個都是我的理想型、漂亮到都把男生掰彎」。

以上6位台灣演藝圈AI復古照的分享，讀者們最喜歡哪一位明星的風格呢？

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