中一學生無牌兼無戴頭盔駕電單車　公路超車反捱撞　彈飛冚欄慘死

一時貪玩可能賠上性命。馬來西亞發生奪命車禍，當地有女司機在轉彎時突然被同車道1名尾隨鐵騎士超車，對方強行超車後想切向逆線車道，女司機收掣不及撞上鐵騎，對方飛彈到防撞堤上當場死亡。警方調查發現，鐵騎是中一學生，沒駕照及無戴頭盔，死於頭部重創，將進一步調查。



電單車撞上防撞堤嚴重受損，警方調查發現鐵騎士是中一學生。（網上圖片）

馬來西亞傳媒報道，事發於吉打華玲縣，9月2日下午約1點半，華玲路往丹絨巴里即查洛布爹清真寺附近，33歲女司機駕駛豐田私家車右轉入路口時，突然間有輛在同車道的電單車從後超車，並順勢駛入反方向車道，女司機收掣不及撞上電單車。

私家車煞車不及，從後撞上電單車。（網上圖片）

鐵騎士飛彈撞欄 當場重傷死亡

電單車捱撞後翻側，鐵騎士飛彈到路肩的防撞堤上，當場重傷死亡，私家車司機沒有受傷。網上流傳車禍現場照片，拍到豐田私家車撞到車頭嚴重損毀，防撞欄甩了出來，電單車亦受損嚴重，座位飛脫，前車輪扭曲，旁邊的防撞堤被撞彎。

當地警方指，死者證實為13歲的莫哈末依曼，就讀於當地中學1年級，案發時正駕車回家。莫哈末依曼沒有駕證，駕駛電單車時沒戴上頭盔，死者遺體送往驗屍，證實死於頭部重創。警方將援引陸路交通法令繼續調查事件。

（綜合）