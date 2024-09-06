全球首例！兩種世上體型最大蛇類罕見「互相捕食」結果震驚科學家

英國獨立報報導，孟加拉科學家2020年記錄了一宗驚人案例，一條緬甸蟒吞食一條體型更大的網紋蟒，創下首起全球兩種體型最大的蛇類互相捕食的案例。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 3

孟加拉吉大港區（Chittagong Division）阿基茲野生動物農場（Akiz Wildlife Farm）的野生動物研究人員2020年10月發現，3公尺長的緬甸蟒，緊緊纏繞著體型略大的網紋蟒尾巴，並將其吞下。

這項罕見的觀察結果於8月20日發表在《爬行動物與兩棲動物》（Reptiles and Amphibians）期刊上，根據研究結果，緬甸蟒花了2小時才完全吞掉獵物。

【相關圖輯】蛇BB「天生自帶哈哈笑花紋」專家揭超罕見基因突變：世界獨一無二（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

科學家表示，網紋蟒試圖反擊，緊纏緬甸蟒，但最終還是鬆開並被緬甸蟒控制。

科學家對這種行為感到困惑，因為兩種蛇類主要皆以哺乳動物、鳥類和蜥蜴為食，而農場也提供充足食物，推測這可能是一場領地爭奪戰。

緬甸蟒最長可達16英尺（約4.8公尺），網紋蟒則可長到22英尺（約6.6公尺），兩種蛇類都被列入聯合國瀕危物種紅皮書，而孟加拉吉大港區是緬甸蟒蛇和網紋蟒蛇活動範圍少數重疊的地區之一。

【相關圖輯】網紅與老虎合照伸手摸一位置即被兜巴星 網民：規規矩矩不好嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

晶片股湧賣壓！美股早盤盡墨 輝達重挫逾7% 台積ADR跌6%

印尼公布13國家、地區免簽待遇 未納入台灣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】