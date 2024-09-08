地球有古怪｜寄居蟹藏「巨丁」頂到上心口！進化出超長陰莖有輘輷

網民常常自稱或尊稱別人「標配」30厘米，但是在自然界，生殖器官「偉大」的動物，竟然還有不起眼的寄居蟹！根據生物學家的最新研究，有些寄居蟹的雄性生殖器竟然能長達身高的60%，到底為什麼會有這麼大的雄性驕傲呢？



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英國皇家學院最新研究顯示，寄居蟹之所以會進化出超長的陰莖，是因為牠們在交配時往往是最脆弱的時刻，交配需要公母寄居蟹兩兩面對，並且需要「中途離開」自己的殼一下子，而在這一下子當中如果殼被別人搶走，那牠可能就會在24小時內乾涸致死！

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也就是說，為了避免離開「家」交配時殼被搶走，寄居蟹必須開發出超長的陰莖，讓牠可以不用離家，就能完成傳宗接代的任務。相較於擁有珍貴的殼的寄居蟹，螃蟹因為沒有這種困擾，所以陰莖大小就比寄居蟹小多了，而這樣的解釋也讓網友大嘆，「原來是這樣～很有道理！」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】