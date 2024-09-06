颱風摩羯｜8號風球下餐廳照常營業不加價　網民感恩：唔使捱貴飯

【良心餐廳／颱風／打風／摩羯／天氣消息／熱帶氣旋 】超強颱風摩羯襲港，天文台於昨日（9月5日）下午6時20分改發8號風球，並至少維持至今日中午12時。由於8號東北烈風或暴風信號熱帶氣旋警告現正生效，市面上有食肆未有開門，但有不少市民仍需上班工作，故能找到開門的食肆供應早餐亦是幸運。有網民就發現多區均有餐廳照常開門，並且沒有乘機「加颱風價」，故大感幸福；更有網民發現黃大仙有酒樓甚至推出「打風優惠」，在店外豎立告示表示9月6日「全日茶市」、「優惠價格」。



超強颱風摩羯襲港，天文台於昨日（9月5日）下午6時20分改發八號熱帶氣旋警告信號，並至少維持至今日中午12時。（天文台圖片)

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳照片，指觀塘藍田某屋邨商場內有茶餐廳在八號風球下照常營業，並且沒有坐地起價，並表示「8號都唔加價」。從他上傳的收據照片可見，早餐套餐43元加凍飲3元，共計46元。

有網民指觀塘藍田某屋邨商場內有茶餐廳在八號風球下照常營業，並且沒有坐地起價。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

而黃大仙區同樣有茶餐廳如常營業，有網民在Facebook黃大仙區街坊群組發帖並上傳照片，指新蒲崗也有餐廳在門外豎起手寫餐牌，供應早餐，套餐一律36元起。該網民與其他街坊分享資訊，並表示「8號風球有嘢食」。

有網民指新蒲崗也有餐廳如常營業。（「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」Facebook圖片）

有網民指出雖然正掛8號風球，但仍有市民需一早上班緊守崗位，然而不少餐廳不一定會營業，甚至有部份餐廳會乘機加價，故能夠「有啖好食」、「唔使捱貴飯」已經算是幸事，「好多人仲要返工，食店唔開無得食㗎」。

而黃大仙區有酒樓甚至推出「打風優惠」，列出告示表明9月6日「全日茶市」、「優惠價格」。

有網民就發現黃大仙有酒樓甚至推出「打風優惠」，在店外豎立告示表示9月6日「全日茶市」、「優惠價格」。（「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」Facebook圖片）

不過有網民就覺得颱風天餐廳不加價不是值得表揚的事，並表示「加係錯嘅！唔加先係正常」、「幾時開始流行有打風食嘢要加價㗎？唔加先係正常喎」、「唔加價有幾值得講？我見過有餐廳門口寫明八號風或黑雨有折扣添」。但是，也有網民認為餐廳就算酌量加價也是情有可願，「員工肯返工，人工都多啲啲啦，就算加少少都合理啦，老闆賺得幾多啫」。

（「香港茶餐廳及美食關注組」、「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」Facebook）