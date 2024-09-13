港鐵男打橫瞓！手提袋當枕頭1人霸4個位　姿勢震驚網民：硬臥

乘坐港鐵歸至如歸，有家的感覺？日前有網民搭乘東鐵綫列車時，於車廂內看到有男乘客以手提袋當枕頭，橫躺下來「打側身瞓」，1人霸佔了4個座位，前方則擺放1個行李篋。當時車上人流不算多，仍有空位，但對方明顯沒有顧及其他乘客感受，故拍照放上網公審。有網民嘲諷該乘客「陰公，成晚無瞓覺」、「要唔要被？使唔使校細啲冷氣？」，有留言則提議應效法內地地鐵，定時安排保安於車上巡查，避免類似情況再發生。



有乘客搭乘港鐵時以手提袋當枕頭，打橫躺下霸佔4個位睡覺被公審。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

橫躺座位悠閒看手機

該網民在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳照片，稱「東鐵綫頭等」。如相片所見，樓主當時正搭乘東鐵綫列車，車廂內有男乘客橫躺下來「打側身瞓」，把手提袋當枕頭，躺着在看手機，前方則擺放1個黑色行李篋，而旁邊女子面前亦有1個行李篋，未知他們是否同行。雖然目測當時車上人流不算多，而且仍有位，但該乘客睡姿霸佔近4個座位，完全未有理會其他乘客感受，仿如置身無人之境，樓主不滿因而拍照公審。

帖文引來網民揶揄相中乘客，「硬臥（指內地鐵路客運列車的一種車廂，價格較實惠）」、「陰公，成晚無瞓覺」、「要唔要被？使唔使校細啲冷氣？」、「包容下啦，陣間又話你歧視￼」，有留言認為應即時通知職員處理，或「應該效法深圳地鐵，（安）排保安巡查」。有人就質疑，東鐵綫列車的頭等車廂應不設橫座，他人回覆指，相信樓主意思是嘲諷坐火車都可臥鋪，如置身頭等車廂般。

港鐵附例：乘客不得將腳放座位上

根據第556B章《香港鐵路附例》第22條，任何人不得將腳放在鐵路處所內任何部分的任何座位上，違例者可被罰款2,000元；另外第25條亦列明，任何人不得在列車上，或在鐵路處所任何部分作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違例者可被罰款5,000元。

（FB「香港突發事故報料區及討論區」）