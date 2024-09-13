衣服有污垢汗臭求換貨被拒！女子服裝店點火焚衣：不就一件爛衣服

大部份店舖都設有退換貨服務，前提當然是要確保商品無損！內地日前有女顧客帶同已穿過的衣服到服飾店要求換貨，老闆發現衣領上有明顯黃垢，且衣服出現難聞的汗味，加上吊牌已經被剪，故以「影響再次銷售」為由，拒絕對方的退貨請求。女子不滿未能換貨，不但在店內叫囂，之後更將衣服點火焚燒，稱「有什麼大不了，不就一件爛衣服」。



不少網民質疑女子已干犯縱火罪，「她已經涉嫌刑事犯罪了，這是火勢沒有起來，在可控的範圍之內，否則後果不堪設想！」、「法律不重拳出擊，仙女橫行霸道」，又揶揄對方「自己燒自己穿過的衣服」、「我們老家只有人死了才燒衣服」。



內地有女子到服飾店要求換貨被拒，竟於店內點火焚衣。（微博影片截圖）

女子要求換貨被拒於店內焚衣

內媒報道，事發於9月6日（上周五），安徽合肥市有女子購買衣服後到店內要求退貨，被拒後竟用火點燃衣服。從影片可見，當時女子走進服飾店，拿着1件白色上衣，然後在門口位置向衣服點火，之後直接將衣服扔在地上，然後推門離去。

服飾店的老闆表示，該女顧客先前到店內購買衣服，惟拿回家穿了一段時間後，竟然返回店內要求退貨。老闆發現衣領上有明顯黃垢，且衣服出現難聞汗味，加上吊牌已被剪掉，故以「影響再次銷售」為由，拒絕對方的退貨請求。

女子不滿稱：不就一件爛衣服

但女顧客對於未能換貨表示不滿，不僅在店內大吵大鬧，還拍桌叫囂，老闆只能報警求助。待警方到場後，女顧客曾被勸離店舖，本以為事件告一段落，未幾女顧客截返，竟在店內將衣服點火焚燒，中途還一直唸道：「有什麼大不了，不就一件爛衣服」，令店舖充斥難聞煙味，地板亦被燻黑，老闆對此很是氣憤，故將事發時畫面拍下，遂於網上公審對方劣行。

網民質疑干犯縱火罪

片段曝光後引來網民嘩然，「以為是網店讓你只退款啊」、「退款政策養出來的打劫商家行為，開始蔓延到線下了」，又指女子涉嫌干犯縱火罪，「在你店內燒衣服，她已經涉嫌刑事犯罪了，這是火勢沒有起來，在可控的範圍之內，否則後果不堪設想！當地相關部門要主動作為」、「法律不重拳出擊，仙女橫行霸道」。

有留言就揶揄對方燒衣行為，「自己燒自己穿過的衣服」、「我們老家只有人死了才燒衣服」、「燒掉關鍵她也掏錢過了，還沒換成啊，相當於在燒她得（的）錢」。

（綜合）