中秋節沒連假不會覺得可惜嗎？台網民提一關鍵反指連續放假更慘
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
去年（2023）因為連假太多，導致台灣補班變多，造成台灣民眾怨聲載道，台灣政府為了順應民意，今年（2024）只有元旦、春節、清明、端午有連假，而且也僅補班1次。有網民好奇下周的中秋節沒有連假，大家會不會覺得後悔？但貼文一出，一票人仍覺得不補班才最好。
這名台灣網民在PTT發文表示，看到一些新聞調查說去年抱怨補班的人，今年因為中秋沒連假而後悔，但自己並沒有後悔過，因為比起休4天連假，補班只周休一天更痛苦。原PO直言「要連假排特休不就好了，去年靠北補班的你，因中秋沒連假後悔嗎？」
【相關圖輯】按圖了解12星座中秋節開運宜用哪些顏色👇👇👇
+7
貼文引起熱議，留言一面倒認同原PO：
「不會，完全不想補班」
「不會啊，超爽的。上一天班就又要放假了」
「不然你要補班？」
「根本比連上六天好太多了」
「沒差吧，連假一堆人才煩」
「補班才哭，中間休又沒差」
「星期六還要上班根本愚蠢」
「是不要補班好嗎？資方邏輯就是放了就要補，少一天會死一樣」
「完全不後悔，連假是給商人坑的日子，人多玩起來不盡興，價格又貴」。
【相關圖輯】中秋節開運｜5招改善家居風水 客廳財位必放一種擺設？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+3
其他台灣人也建議可以自己請假：
「自己請假不就好了」
「特休用下去，照樣連休爽爽過」
「想連假自己請特休啦」
「想請假自己請，不想請的上一天放一天」
「我覺得可以自己決定很好啊，想連休就請」
「自己請假+1，去年一直補假真的超不爽」。
【相關圖輯】中秋節求姻緣原來特別靈？六個拜月老步驟+背後典故你要知（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+14
全球百大美女冠軍出歌網民意見兩極 粉絲一行為連累偶像犯眾憎？你討厭QR code點餐嗎？網民列4原因引共鳴：不理解為什麼收服務費同性戀｜男生出櫃被爸爸鬧「變態」更被打 網民：溫馨故事很少見邊種男仔最受異性歡迎？有呢個特質最易吸引女性 惹無數網民認同蠢材定天才？小一數學題「全部答錯」 網民一睇卻大讚：很厲害！
延伸閱讀：
好市多這款神級飲品「1杯只要9元」 老饕大讚：不用去日本搬了
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】