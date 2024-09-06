小學時期通常只有簡單的加減法算數課程。



不過以往就有一位網友就讀小一的姪子作業似乎不太一樣，加減法連小數點都算進去，導致作業全錯，網友直呼：「姪子程度已超前！」

蠢材定天才？小一數學題「全部答錯」 網民一睇卻大讚：很厲害！

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去年10月，一名台灣網友在臉書社團「爆料公社」分享，就讀小學一年級的姪子寫數學算數作業，雖然每題都被圈起來，該網友卻表示「姪子的答案沒錯吧！魔鬼藏在細節中」，還問：「老師太嚴苛了嗎？」

仔細看被圈起來的地方，整數的加法算數題答案都多了小數點，原來是姪子把題號「1.」、「2.」、「3.」等數字看成整數和小數點，一起算進加法算式，結果全部答錯。

若以第1小題為例，「5＋3」的算式答案應為8，但姪子卻將題號併進算式，變成「1.5+3」，答案變成4.5。

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貼文引發網友討論：

「小一會小數點加法很厲害！」

「孩子思想獨特很棒啊」

「侄子程度已超前，人家還在算整數，他已經會算小數點」



也有人認為題目格式有爭議：

「出題老師不應該用這種題號，會跟小數點混淆」

「看得比較遠，想得比較多」

「很特別的邏輯」

「我覺得這年紀要給分！數學在於理解與計算」

「嗯，非常有個性，想寫多少就多少，題目跟我沒關係」

「人才！我是老師會給他對，但是會跟他說原因」

「小一這樣很厲害」

「姪子小小年紀，根本邏輯鬼才吧」



但也有網友不以為然：

「想作假也太扯，這個時候根本還沒教小數點」

「小一為什麼會有小數點」



有人對此回應，稱：

現在幼稚園就在學英文了，小一學小數點沒問題喔。

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