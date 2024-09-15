拍拖首次愛愛男友竟問一條問題　女網民即被淋熄慾火：怎麼回答？

想像一下，當妳跟某任男友第一次做愛時，他突然問妳「跟幾個人做過」，妳會怎麼回答呢？一位正為此感到困擾的女網友在Dcard發文，疑惑地表示「男生問跟幾個人做過，（該）怎麼回答？」，更不解男生這樣問有何居心，引起熱烈討論。



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「為什麼第一次（做愛）的時候，男生都會問跟幾個人做過？」原PO不解地表示，自己並不在意男生過去的性經驗，「現在是跟她就好了」。但是每次遇到兩人第一次做愛，男生卻都會問這樣的問題，不僅聽到的當下覺得興致被打壞「真的很解」，也想不通男生的心態，或是想聽到的答案是什麼：

還是下次一律回答：以後都只跟你做？

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對此，部分網友覺得就照實說：

「誠實回答很難嗎？是私生活亂到什麼程度不敢講？」

「就想了解吧，我也會想知道男生過往，就誠實說這也沒什麼」

「女生都要男生誠實了，為啥遇到這問題女生就不敢誠實？如果妳隱瞞、他發現了，妳會好過嗎？」

「所以是幾個？超過10個一律都列為約（炮）過，建議要長期走下去坦承些，有些男生不會在意，但有些會在意，感情建立在信任上，一開始就躲閃，妳往後要躲一輩子？」



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一些網友則認為這是原PO男友的「處女情結」，若男方不能接受，還是早點分手避免浪費彼此時間：

「是處女情結的問題吧」

「妳男友有處女情結還是換人比較快，我以前交往幾個就會說幾個，對方不接受就別繼續交往，浪費雙方時間。我自己對男方前面玩過幾個沒興趣，愛問這種問題的還是去找他心目中的女友就好」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】