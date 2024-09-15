拍拖首次愛愛男友竟問一條問題　女網民即被淋熄慾火：怎麼回答？

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

想像一下，當妳跟某任男友第一次做愛時，他突然問妳「跟幾個人做過」，妳會怎麼回答呢？一位正為此感到困擾的女網友在Dcard發文，疑惑地表示「男生問跟幾個人做過，（該）怎麼回答？」，更不解男生這樣問有何居心，引起熱烈討論。

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+6

「為什麼第一次（做愛）的時候，男生都會問跟幾個人做過？」原PO不解地表示，自己並不在意男生過去的性經驗，「現在是跟她就好了」。但是每次遇到兩人第一次做愛，男生卻都會問這樣的問題，不僅聽到的當下覺得興致被打壞「真的很解」，也想不通男生的心態，或是想聽到的答案是什麼：

還是下次一律回答：以後都只跟你做？

【相關圖輯】女生前戲「私處突變水龍頭」狂噴水嚇窒男友！性博士揭潮吹真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+6
46歲視后與閏密上性治療課揭自慰堂學什麼　切忌摸錯位致尿道發炎

對此，部分網友覺得就照實說：

「誠實回答很難嗎？是私生活亂到什麼程度不敢講？」
「就想了解吧，我也會想知道男生過往，就誠實說這也沒什麼」
「女生都要男生誠實了，為啥遇到這問題女生就不敢誠實？如果妳隱瞞、他發現了，妳會好過嗎？」
「所以是幾個？超過10個一律都列為約（炮）過，建議要長期走下去坦承些，有些男生不會在意，但有些會在意，感情建立在信任上，一開始就躲閃，妳往後要躲一輩子？」

【相關圖輯】性愛冷知識｜泌尿醫生證實「一握手就知性能力有幾強」秒測JJ硬度（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+9
富二代性癖邪門「逼女含臭腳趾」圈中2女星連環揭更重口味秘聞

一些網友則認為這是原PO男友的「處女情結」，若男方不能接受，還是早點分手避免浪費彼此時間：

「是處女情結的問題吧」
「妳男友有處女情結還是換人比較快，我以前交往幾個就會說幾個，對方不接受就別繼續交往，浪費雙方時間。我自己對男方前面玩過幾個沒興趣，愛問這種問題的還是去找他心目中的女友就好」。

【相關圖輯】食中藥後性慾高漲急Call老公　情慾對話同事聽到曬　人妻：好尷尬（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+8
性病｜性愛前後必做5件事「避開尿道炎」手指愛撫須先戴上一物舊愛60秒內完事「都怪妳太性感」女子換畫揭真相｜附最佳性愛時間性愛研究揭「陰莖驗出塑膠微粒」疑是不舉真兇　睪丸、精液都中招性愛｜女生做愛前堅持沖涼　男友嫌棄罵「掃興」過來人揭慘痛經歷性愛｜健身女練完腿「性慾達至頂峰」網民有共鳴：男友快被榨乾了性愛｜女伴為你「口愛」時　五件事千萬別做　性博士警告：會想吐

延伸閱讀：

外公遺產舅舅全拿！媽媽想爭「特留分」被罵翻：沒有女人的份

雙颱將生成！這日起濕答答 中秋天氣受1原因影響

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

性愛
性愛那些事
兩性關係
戀愛心理
愛情
愛情故事
愛情哲學
聯合新聞網