半隻燒雞得4件唔夠數！餐廳職員咁解釋　網民震驚：叫佢砌返出嚟

燒雞人人食過，份量多少總能估算到吧？近日有網民在元朗某餐廳叫了半隻燒雞，然而上桌後卻發現半隻雞加起來就只有4件雞，而且體積偏細。她認為份量太少，於是問店員：「呢度半隻雞？」詎料店員竟表示「改咗剪法，份量係一樣」。有網民看樓主上載的照片後，紛紛認為燒雞份量「唔夠數」，質疑店員的解釋不合邏輯，「可以麻煩店家即場剪一隻嚟睇下嘛？」、「叫佢呢碟砌半隻出嚟」、「最憎就係呢啲取巧答法」。



樓主點了個蕃茄湯麵、半隻脆皮燒雞及飲品，售價為88元。（「食在元朗」FB圖片）

半隻雞僅得4件 體積偏細

該名網民在Facebook群組「食在元朗」發帖，表示日前在元朗某餐廳用餐，點了個蕃茄湯麵、半隻脆皮燒雞及飲品，該套餐售價為88元。從樓主上傳的店家點菜截圖可見，照片中的食物份量不少。

不過，樓主看到食物上桌後卻有所不解，因為半隻燒雞只有4件。照片所示，4件雞中包括體積不大的雞腿及雞全翼，而另外2件雞件加起來的體積，則略比一旁的醬料碟大一點點。

樓主發現半隻雞上桌就只有4件，而且體積偏細。（「食在元朗」FB圖片）

樓主於是向店員查詢「呢度半隻雞？」，而店員堅稱是份量一樣是半隻雞，只是「改了剪法」。樓主雖感無奈但也只能接受，不過就發帖笑指「果然圖片只供參考」，又留言表示「最搞笑佢話改咗剪法，份量係一樣，但我點睇都唔係半隻」。

網民：呢隻燒雞定乳鴿？

照片引起網民熱議，不少人都認為照片中的雞件數量較少，且尺寸較細，紛紛表示「冇可能半隻啦呢度」、「係改咗剪法，剪走咗半隻嘅半隻，得返1/4」、「呢隻燒雞定乳鴿啊？」。還有網民對店員解釋提出質疑及不滿，「可以麻煩店家即場剪一隻嚟睇下嘛？」、「叫佢免剪」、「叫佢呢碟砌半隻出嚟」、「最憎就係呢啲取巧答法！出去食嘢，除咗醫肚，就係享受美食，唔係想嗌交」。

不過，也有網民認為店家並未說明所用雞隻大小，又指可能是選用了體型較細的雞，故半隻也顯得份量不多，「春雞？」、「應該係1,000克嘅雞，重過春雞，但又未係成雞」。

（Facebook）