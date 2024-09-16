港鐵女除鞋站車門邊！乘客震驚貼圖問：點解要咁？　網民猜這原因

再有乘客搭乘港鐵時除鞋！有港女於港鐵車廂目睹1名女子當眾脫下鞋子，並露出肉色短襪，她形容對方「好Chill（休閒）咁睇緊電話」，遂拍照放上網問道：「點解要咁呢？」有網民隨即指該女子行為失禮，「叫佢着返好對鞋」、「真係多咗好多無儀態嘅人！」、「支持你下一站踢佢對鞋出去」；但有人猜測對方或許是腳痛，可能是鞋子尺寸不合，認為對方既無影響他人，反勸樓主「無需要理由，mind your own business（管好自己的事）」。



港鐵車廂有女子當眾脫下鞋子，露出肉色短襪。（threads圖片）

女子於港鐵車廂脫鞋看手機

樓主在 threads 上載1張於港鐵車廂內所拍的照片，相中可見有女子站近車門邊，背脊貼着1排座位的玻璃，雙腳皆脫下鞋子，露出肉色短襪，而腳旁則有尖頭女裝鞋。樓主指當時約晚上9時半，目測車上仍有不少乘客，她形容對方未有理會他人，「個樣好Chill（休閒）咁睇緊電話」，畫面實在令她很是詫異，遂貼圖問道：「點解要咁呢？」

網民：可能腳好痛

有網民認為女子當眾除鞋行為「肉酸」，「叫佢着返好對鞋」、「真係多咗好多無儀態嘅人！琴日去Tea，有枱個大媽除鞋戙高隻腳同人傾偈」、「唔識講，呢啲係教育問題」、「我試過坐喺海洋公園啲長凳等睇表演，突然間有浸鹹魚味，以為有人食鹹魚，周圍望先發現隔籬有對無着鞋嘅腳係到唞緊氣」、「支持你下一站踢佢對鞋出去」，有人則笑稱「接地氣」。

不過，有留言猜測對方或有苦衷，「可能腳好痛」、「 我係香港人，我都試過咁，但只限一兩分鐘就着返對鞋」、「有次坐火車都有個麻甩佬除鞋踩落地，可能入左水或真腳痛」、「鞋太小、腳太大」、「新鞋刮脚？」。

另有人就批評樓主偷拍對方行為，「唔怕污糟都可以咁做嘅」、「我覺得不太影響其他人，是不好看但他都不介意有可能被人踩到，為什麼要影人相Post上網呢？」、「無需要理由，mind your own business（管好自己的事）」。

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