中秋燒烤｜不冒煙才烤食物？2類食材要包錫紙？掌握5重點減致癌物

中秋佳節將至，燒烤（烤肉）一直是人們歡慶中秋的習俗，美麗的圓月之下，與親友相聚，一同享受烤肉的美味。



台灣衛生福生福利部食品藥物管理署提醒，在煙燻燒烤的過程中，可能會產生致癌物質多環芳香族碳氫化合物（簡稱PAHs）若要與親友一同歡慶中秋，也務必不要忽略了健康。

多環芳香族碳氫化合物是什麼？（台灣食藥署圖片）

▼燒烤時常見4大不良行為（按圖了解👇👇👇）

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掌握5個烤肉重點 你也能健康過中秋

1. 烤肉宜選擇通風良好的場所，避免吸入過多煙霧。

2. 應等待炭火溫度穩定不冒煙時，再進行食材之燒烤，減少食材接觸到燃燒煙霧的機會。

3. 易出油或出水之食材，建議先以鋁箔紙包覆或適當阻隔後再燒烤，減少因油脂或水分滴落燃料上產生之煙霧。



網友熱議中秋烤肉食材網路聲量排行（按圖了解👇👇👇）

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4. 難熟的食材，建議先經烹調（如蒸熟）後，再進行燒烤，減少食材燒烤的時間，也能避免食材燒焦。

5. 食材燒焦的部位可能會累積較多的致癌物質，應去除避免食用。



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另外，大啖烤肉之餘也不要忘了均衡飲食，烤肉時可以搭配各種新鮮蔬菜水果一起食用，也要多補充水分，塗刷醬料應以適量為原則，避免攝取過多的鈉及糖分。台灣食藥署祝福大家，中秋佳節都能吃得安心、健康好團圓。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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