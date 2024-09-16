中秋節｜文旦是中國用語？仲有2個網絡潮語竟被「糾正」真相是？

近年網路上流行著許多中國流行用語，像是「很頂」、「質量」等。近日有網民竟聲稱「文旦」是支語，令許多人不解。



近年中國App「抖音、小紅書」在台灣越來越流行，使台灣人在日常對話時，多少都參雜了一些中國流行用語，而這些用語也被稱為「支語」，甚至有人糾正台灣人使用中國流行用語，這些人則被稱為「支語警察」。

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文旦是道地台灣用語！專家出面解釋了

日前一名台灣網民在Threads上發文表示：「在台灣請說『柚子』，我們沒有叫『文旦』的東西」，批評文旦是中國用語，但許多網民不認同此說法，紛紛表示：

「在台灣讀書真的沒犯法」

「麻豆文旦啊，台灣的孩子都愛吃」

「從出生到現在，在台灣生活即將邁入第35個年頭，從我懂事有記憶以來，在台灣，那玩意就是叫文旦」

「全聯都寫文旦、柚子！反正買到不會是橘子」。



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對此，有柚農在留言表示，台灣柚子分很多種，有文旦、紅柚（紅文旦）、大白柚等，還有西施柚、泰國蜜柚等。根據《農業知識入口網》，文旦屬於柚類中的一種，由中國引進台灣種植，後來在麻豆種植的文旦發生突變，品質變好，後決議將此新品種稱「麻豆文旦」，也有人稱文旦或文旦柚。此外，《教育部國語辭典》有收錄「文旦」一詞，釋義為：

植物名。芸香科柑桔屬，『柚』之栽培品種之一。

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噗浪用語不是支語！「河道、海巡」你知道意思嗎？

近期Threads上也有許多人在討論「河道、海巡」是不是支語，網民表示：

「噗浪....我們只是老人好嗎」

「小朋友都不知道噗浪多紅了吧，剩下我們這種的LKK懂」

「不要看到不認識的詞就說支語，這只會顯得自己很沒常識⋯⋯」

「噗浪不但活著，甚至有自己的貨幣跟官方活動」。



對此，使用噗浪15年的網民回應「社交軟體用語『河道』是從噗浪（Plurk）開始的」，噗浪的時間軸、貼文牆就是「河道」。

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另外，現在超流行的「海巡」一詞也是源自於噗浪，其解釋為每天都在網路上看有沒有貼文或留言提到自己，而近年因社交平台Threads的盛行，許多知名藝人或歌手使用此平台與粉絲互動，藉由「海巡」提高自己貼文的曝光度。

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