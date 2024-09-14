糖尿病飲食｜中秋BBQ致視力模糊血糖飆4倍？醫揭3食物累事4招控糖

中秋節快到了，很多人準備應景的月餅跟烤肉（燒烤）聚迎佳節。



台灣65歲的王先生適逢遠嫁美國的女兒一家人返國探親，全家提前烤肉吃月餅，他開心的吃烤肉配啤酒，還忍不住吃了最愛的2顆蛋黃酥跟綠豆椪，沒想到隔日就感到口乾舌燥、視力模糊，嚇得到醫院掛急診，一檢查飯前血糖飆高到380，逼近正常值4倍。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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蛋黃酥、啤酒烤肉 血糖飆升致視力模糊

台灣衛生福利部台中醫院新陳代謝科醫師林建良指出，王先生雖有10年的第二型糖尿病病史，但自律甚嚴，除了定期服用降糖藥物，飲食也配合醫師叮嚀相當節制。上周因為與久別的女兒一家人團聚太開心，不知不覺吃了最愛的蛋黃酥和綠豆椪，還跟女婿爽喝啤酒配烤肉。

王先生上周因為與久別的女兒一家人團聚太開心，不知不覺吃了最愛的蛋黃酥和綠豆椪，還跟女婿爽喝啤酒配烤肉。（YesMore Content/unsplash）

隔天原本只是覺得口乾舌燥、疲勞無力，以為是前一晚熬夜慶中秋，沒想到接著又出現視力模糊的症狀，嚇得他前往醫院就醫，醫師一檢查發現他的血糖飆高達380 mg/dL，三酸甘油酯也超過1500mg/dl，緊急收住院治療，經注射胰島素與口服藥物治療，一周後康復出院。

按圖了解5款常吃的月餅其熱量、脂肪、糖分比較（以脂肪含量由多至低排列）：

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糖友血糖控制困難 恐引發中風或心肌梗塞

林建良指出，月餅跟烤肉幾乎是每年中秋節必備應景美食與活動，其中月餅因屬於高糖、高碳水化合物，糖尿病患者攝取過多糖分後會導致血糖急劇上升；另烤肉高脂肪、高鹽，多食易增加血脂，讓糖尿病患者血糖控制困難，增加心血管健康風險。

林建良強調，如大吃大喝後突然出現如口渴、疲勞和視力模糊等症狀應該立即就醫，避免因血糖急速飆高併發糖尿病高血醣高滲透壓危證（HHS）或中風、心肌梗塞等疾病風險。

▼燒烤時常見4大不良行為（按圖了解👇👇👇）

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選擇無糖或低糖月餅烤肉 搭配低鹽醬料與蔬菜

林建良提醒，想要健康平安過中秋，民眾可以選擇低糖月餅淺嚐，烤肉時可搭配低鹽醬料、攝取高纖維質的蔬菜並控制食量；另糖友可選擇專為糖尿病患者設計的無糖月餅、適度運動、隨時監測血糖。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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