危險！長者食五仁月餅以為果仁太硬　吐出見鐵粒　網民：五金月餅

中秋節過後，相信不少人家中都堆積大批月餅「存貨」有待清理。有網民日前與家中長者分享連鎖酒樓出品的五仁月餅，但進食期間老人家表示「有粒嘢咬唔開」，起初樓主以為果仁太硬，沒料老人家吐出查看才發現，咬不開的硬物竟是1顆尖銳鐵粒，兩人頓感驚訝又憤怒。樓主事後發文公審涉事酒樓，引來網民討論。《香港01》正向涉事酒樓查詢事件。



樓主指家中長者早前進食五仁月餅，表示「有粒嘢咬唔開」，吐出查看才發現，咬不開的硬物竟是1顆尖銳鐵粒。（fb「飲食黑店大全」圖片）

該網民於facebook群組分享家人的中伏經歷，指家中長者早前獲贈1個連鎖酒樓出品的金腿五仁月餅，於是切開4份大快朵頤，可是進食期間，老人家發現「有粒嘢咬唔開」。

樓主起初得知時，以為五仁月餅含有多款果仁，長者牙齒較弱一時未能咬開，遂叫對方吐出。沒料當老人家吐出月餅時，樓主一看竟發現硬物並非果仁，而是1粒尖銳的鐵粒，「以為係五仁入面啲果仁，吐出嚟，原來係鐵質一嚿」。從他上載的相片可見，鐵粒呈水滴形狀，頂部有尖角，混於五仁月餅饀料內，若不慎吃進肚裏後果可大可小。

帖文引來網民討論，不少人認為事態嚴重，長者非常幸運，未有將鐵粒吃進肚，「食你唔死算你大命」、「五金月餅？」、「好彩冇咬崩牙」、「以前做某月餅廠，包五仁月餅嗰陣過金屬探測，每包3-5個就會響機，切開成日見到鐵線」。亦有人建議樓主向酒樓投訴及要求退貨，「支持退回售賣點」、「這種業界毒瘤建議罷買」。