男子爬30米高大樹拆馬蜂巢　被刺至昏迷消防拯救　爆原因全網傻眼

蜂類體型雖小，但殺傷力可能很強！安徽1名男子早前穿上全套防蜂服，爬上1棵大樹的30米高的粗枝幹上打算拆馬蜂巢，詎料反被馬蜂群起攻擊，刺至原地昏迷在樹上。消防接報到場，穿上防蜂服和安全繩，花了1個多小時才將男子救下。據報男子獲救後自爆內情，表示自已是「出於興趣」才去拆蜂巢，更認為是自己的防蜂服有損毀才令馬蜂有機可乘，其冒險原因令全網傻眼。消防提醒馬蜂有時會築巢在大樹或屋簷等高處，未經訓練人士勿擅自攀爬處理，否則如從高處墮下，恐受重傷甚至死亡。



男子獨自爬上樹拆馬蜂巢，卻反被馬蜂襲擊刺至昏迷樹上。（微博圖片）

男子被馬蜂刺傷昏迷困30米高樹上

綜合內媒報道，事發於9月16日下午約1時，安徽蕪湖區灣沚區消防接報，指當地村落附近有人被困。消防到場發現有名穿上白色服裝的男子，爬上大樹離地約30米高的粗枝幹上，當時正昏迷無反應。

網傳片段可見，男子穿上白色服裝坐在30米高枝幹上一動不動，消防員穿上防蜂服和安全帶，爬上樹喚醒男子，等待他恢復意識後，為他穿好安全腰帶，再引導他爬下樹。救援其間，樹上不少馬蜂在旁「群魔亂舞」，消防員需用到噴灑式驅蟲劑驅趕馬蜂，幸好男子最後獲救，歷時1個多小時的拯救行動順利結束。

男子穿上全套防蜂服裝，爬到樹上打算拆馬蜂巢，沒料到反被刺傷而一度暈倒30米高樹幹上。（影片截圖）

網民驚：一不小心就沒命了

受傷男子其後表示，相信是自己的防蜂服出現損毀，才會令馬蜂有機可乘將他刺傷，他會自行處理傷口。至於為何男子會爬上大樹上拆蜂巢，消息指他竟表示是出於個人興趣。

男子最後安全「着陸」。(網上圖片)

事件令網民驚訝，「膽子真是大，一不小心就沒命了」。消防提醒，馬蜂巢有時位於大樹或屋簷等高處，未經訓練人士勿擅自攀爬處理。被馬蜂刺傷可能有墮地風險，恐致重傷甚至有死亡之虞。

（綜合）