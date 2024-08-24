好惡！送貨員跳落馬路險被撞　遭響咹警告反發難：撞死我，我想死

惡人先告狀？有網民日前分享長約44秒的「車Cam（行車紀錄）」片段，顯示片中司機沿大角咀內街行駛，駛至路口時右方停泊1輛大貨車，送貨員男子突然拿着貨物，沒有留意路面狀況便跳下車，片主司機隨即響咹，幸好及時剎停才沒有發生意外。



惟對方被「砵」後一度「發爛渣」，如情緒失控般大喊「撞死我，我想死！」、「撞死我你一樣要坐（坐監）」，引來網民譴責。有人認為貨車司機「惱羞成怒」，「跳出嚟唔使望有無車先，仲X返人轉頭」、「想死唔緊要，（但）唔好害人」；不過亦有人猜測對方是壓力大，「睇得出佢精神狀况好不穩定」、「當做好事唔好同佢嘈」。



有送貨員在路邊疑顧搬貨，跳下貨車時險被撞，反罵司機惹議。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該女網民在 facebook 群組「車cam L（香港群組）」分享涉事片段，稱「壓力好大！惡X到你……」。如片段顯示，片主司機當時沿大角咀大全街直駛，駛至準備左轉到大角咀道路口時，右方停泊了1輛大貨車，送貨員男子突然拿着貨件跳下車，司機隨即急剎並響咹示意，幸好及時剎停才沒有撞到對方，但仍遭對方指罵。

男子疑不滿被響咹繼而「發爛渣」，多次向司機大喊「撞死我，我想死！」，司機見狀無奈解釋，「你自己跳落嚟」。不過對方沒有反省，並繼續指責司機不是，「咁你無責任睇住㗎？」，又稱若不幸發生意外，司機同樣會被捕，更反過來質疑，「危險駕駛，識唔識呀？香港（開車）要睇路㗎嘛」。

男子之後走上前和片中司機理論，司機為免再與對方爭執，只好回覆「得得得，你啱你啱」。可惜男子仍繼續質問司機「你睇唔到人就可以撞死人㗎啦？」，「撞死我你一樣要坐（坐監）呀」、「砵無X用，一樣死㗎我」，最後他拾起掉到地上的貨物，片段至此告終。

片段引來許多網民批評貨車司機「惡人先告狀」，「職業無分貴賤，但人格有」、「跳出嚟唔使望有無車先，仲X返人轉頭」、「運輸係辛苦……我都做緊，但唔係大晒」、「想死唔緊要，（但）唔好害人」、「預到個收唔住掣又粗心大意嘅車手，條命仔就咁無咗」、「睇人發泄啫，如果咁啱成架車都係紋身佬或警車，睇佢敢唔敢X」。

有人就留意到貨車停泊地點為雙黃綫範圍，指出貨車司機涉嫌違例泊車，支持片主舉報對方，「雙黃綫停車落貨，送佢一程啦」、「報警，睇佢到時仲係咪咁X巴閉」，又揶揄「叫佢下次封咗條路先落貨嘛」。

貨車停泊位置為雙黃綫，理應不能停車，有網民支持報警，「睇佢到時仲係咪咁X巴閉」。（網上地圖）

但有網民體諒對方從事勞動行業，或許壓力大才會情緒失控，「佢好大壓力呀，算啦」、「為糊口搞到黐咗線，真係悲劇」、「睇得出佢精神狀况好不穩定，遲早出事」、「當做好事唔好同佢嘈」、「呢啲人失控起上嚟都唔知會做啲咩，所以快啲走」。亦有人讚揚片中司機態度冷靜，「片主要讚呀，停得切響埋咹提條友」、「唔嘥心力同啲野蠻人嘈，真心值得學習」。

（FB「車cam L（香港群組）」）