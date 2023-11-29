以為猛男雜誌！台中消防月曆玩半裸小鮮肉誘惑　女市長睇到心心眼

台中市消防局舉辦2024消防形象月曆發表會，13名參與拍攝的消防猛男及女力秀出健美身材，市長盧秀燕笑說：「想要認識他們的話，千萬不要打電話到119（當地緊急求助電話），不然119會被打爆。」



今年台中消防月曆首次邀請義消參與拍攝，4月代言人的何瑾婷，平日是一位優秀的護士，同時也是鳳凰救護大隊博館分隊的救護義消，盧秀燕一一介紹各月份代言的警義消亮相，部分單身的義消成為熱門人物，台下尖叫聲不斷。

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被盧秀燕選出擔任形象月曆封面人物的劉明翊，不僅身材好，閒暇之餘還喜歡彈結他，曾與朋友組樂團於各處活動中表演，他說：「希望大家能保持運動熱情，走出戶外。」何瑾婷則表示，很開心自己能成為第1個參與月曆拍攝的義消人員。

2月份代言人張翔傑是112年健美健身錦標賽男子新秀形體組第1名；8月代言人陳冠綺喜歡跳舞，發表會的熱舞秀就是她編舞及指導；10月代言人李政勳原本是體脂25%的小胖子，成為消防員後透過健身鍛練出身形，成了分隊減重成功案例。

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這次消防形象月曆特別挑選知名台中景點拍攝，包括潭雅神綠園道、大坑風景區、后豐鐵馬道、后里馬場、高美濕地、高美風車大道、清水橋中橋、清水大楊油庫、大坑粉紅情人橋等，向更多人展示台中的美麗風光。

台中市消防局表示，2024形象月曆採贈送方式，民眾除了在今天發表會與消防局臉書活動現場領取外，也可透過參與公益活動，到台中捐血中心於指定時間及捐血處捐血，也能獲贈月曆1份。

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