陸網紅25歲「4婚3離2胎」被網民嘲八離世家 曲折離奇婚姻史惹議
撰文：TVBS新聞網
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擁有甜美外表、火辣身材的大陸網紅韓安冉坐擁百萬粉絲，不過人氣爆紅的她感情路相當坎坷，僅25歲就已離婚3次，先後誕下2名子女，波折的感情也招到不少酸民嘲諷「八離世家」。對此，韓安冉絲毫沒當一回事，大方回應了。
1999年出生於江蘇的韓安冉因一節目《變形記之青春作伴》走紅，自爆從16歲開始沉迷於整形，遭外界狠酸「活到老整到老」。除了整形之外，韓安冉的感情問題也備受網友們關注。
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19歲時，韓安冉和第一任丈夫小豬（邱斯鑀）在2019年未婚生子，兩人結婚後同年火速離婚，並在社群媒體上隔空互罵。隔年（2020年）兩人無預警復婚，又於2021年二度離婚。 當外界以為韓安冉會沉寂一陣子時，她在同年高調宣布與相識不到20天的模特兒馬澤鑫領證結婚了。
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不料，2022年年底，韓安冉竟公開與網紅宋浩然的戀情，震驚全網！韓安冉火速和馬澤鑫辦理離婚後，高調和新歡秀恩愛。2023年與19歲男友宋浩然舉行第4次婚禮，但是男方還未到法定年齡，因此沒有登記。韓安冉跟宋浩然目前感情穩定，也在月初順利誕下兩人的孩子。
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這段奇葩的感情經歷遭網友取笑是「八離世家」，對此韓安冉不但大方公開「7本」離婚及結婚本，還笑稱「數不清有多少本」，甚至自嘲：
「所以我怎麼可能被稱為『八離世家』呢？」
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