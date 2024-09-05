玩命打卡｜「裸背辣妹」站路軌旁拍網紅照 慘被火車「高速撞飛」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
近日一則影片在喬治亞社群網站上瘋傳。
一名女子在鐵軌旁準備拍美照，下一秒就被高速行駛的火車撞飛。
點圖放大瀏覽：
+10
根據《Ambebi.GE》報導，一名穿著火辣紅色露背裝的女子妮妮（Nini Lomidze），日前在喬治亞一處火車鐵軌想拍網美照。
影片中可以看到，一開始妮妮拉好裙子、擺好姿勢，此時鳴笛聲已經響起，下一秒就有火車高速行駛過來，車頭側面擦撞到她，直接把她撞飛。
妮妮倒地後，同行友人嚇得大叫，隨即停止拍攝。
【延伸閱讀】美國加州行人遭火車撞死 路人疑似當街拾起斷肢啃食｜慎入
點圖放大瀏覽：
+11
該影片在喬治亞社群平台上瘋傳，妮妮本人也出面回應，表示自己現在身體狀況良好，並說明她並不知道這段鐵軌會有火車行駛：
當我聽到聲音時，我就被撞飛了。
妮妮進一步表示，事情發生在一瞬間，聽到火車聲音的當下她有意識到要閃躲，但來不及反應。
這不是司機或任何人的錯，她也不認為火車側面有任何凸起物撞到她。
【延伸閱讀】美國一警員竟把警車停路軌上 女疑犯連車遭火車撞飛重傷
點圖放大瀏覽：
+25
恐怖！女子坐火車被詭異陌生男「凝視1小時」 車務員：無法阻止原以為台灣破舊又落後 脫北美女搭高鐵驚呼：在朝鮮坐火車像乞丐媽媽多買一火車座位給病兒慘遭惡大叔留難 警員仗義執言影片瘋傳泰國失聰婆婆「穿越路軌」聽不見火車鳴笛 英勇站務員狂奔救人印度火車站月台熒幕誤播AV 影片瘋傳當局徹查西班牙花逾21億港元訂31架新火車 1原因無法使用引爆民憤
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】