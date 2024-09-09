「大碼跨性別網紅」暴風式減肥再隆胸　驚變窈窕辣妹　女星也大讚

台灣YouTuber黃小愛以百變造型走紅網路。



她近期靠中醫暴風式的瘦了一大圈，最近更PO出火辣身材照，原來她送給自己一個特別的生日禮物——隆胸手術。

她開心的說，終於讓自己美夢成真了。

YouTuber黃小愛以百變造型走紅網路。（IG@littlelove0304）

YouTuber黃小愛以百變造型走紅網路。（IG@littlelove0304）

YouTuber黃小愛以百變造型走紅網路。（IG@littlelove0304）

暴風式減肥再隆胸 連女星熊熊都留言大讚 點圖放大看看黃小愛「變身」前後的對比照：

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黃小愛曾靠著原創角色「蔡佩珊」、「Cindy老師」、「阿桃」一夕竄紅，讓頻道創下單隻點閱率超過270萬的驚人紀錄，也經常為「跨性別」議題發聲，不時透過社群平台分享生活。

日前黃小愛坦言確實進行瘦身1個半月，成果獲得外界好評：

雖然大家都誇獎好看，但其實每個階段的我，都覺得自己很享受在那個階段，每個時期都覺得自己超正的。

就連好友熊熊（卓毓彤）也留言大讚漂亮。

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近日黃小愛曬出一系列自拍照，不僅瘦身有成，還實現了長久以來的夢想，把隆胸手術作為送給自己的禮物，不僅獻給愛她的粉絲朋友，也獻給最愛她的自己。強調：

不管哪個時期我都一樣很愛自己喔！希望也讓你有改變的動力，給自己一次改變的機會，我可以，你也可以。

黃小愛表示，過去拍過隆胸相關的訪談影片，當時就有去了解義乳的材質、隆胸大概是怎麼一回事，只是日子一年又一年過去，一直都還沒有去實踐。

「今年也已經來到31歲了，想想過去已經在大眾面前呈現女裝樣貌這麼多年了，很想勇敢做自己，去活成自己理想中的樣子，一直到我減了20公斤，身形已經瘦下來之後，我就決定要直接往隆胸的目標前進了！」

黃小愛感念自己一路走來受到的喜愛和支持，毫無保留的將自己的努力和實際經歷分享給觀眾，透過影片、直播陪伴大家一起變得​​​​更有自信、更愛自己。

就在今年夏天，黃小愛決定要為自己實現一個美麗的夢想。黃小愛說，她很幸運，找到對跨性別者特別友善的醫美診所，完成她多年以來的夢想。

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近年來有不少跨性別者透過醫美手術讓自己可以達成夢想，其中，隆胸手術者不在少數。

台灣整型權威法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，因男性體脂肪較少，如果選擇的是自體脂肪隆胸，男性的脂肪會比女性更容易被身體吸收，術後效果有限，因此比較適合放入假體的隆胸方式。

近年隆胸技術越來越發達，除了安全性、接受度都大幅提高之外，連隆胸材質都持續不斷更新。目前最新型、討論度最高的就是「女王波」隆胸，過往的植入物為了呈現豐滿的外型而必須犧牲柔軟度與自然的晃動感，「女王波」則利用AI精準填充做出飽滿的塑形能量，因此可以針對各種不同身形需求，做出適合的尺寸與凸度，同時提升立體度、飽滿和柔軟性，能有效支撐胸型，塑造更自然、更集中的深V乳溝，也因為女王波絕佳的支撐力，能有效抵擋組織緊縮，減少莢膜攣縮發生率，術後照護也能更加輕鬆，不太需要按摩。

邱浚彥提醒，現在醫美技術日新月異，針對男性與女性的身體結構差異，可以在植入物材質大小與刀口選擇上仔細評估，加上越來越多人關注性別認同議題，男性想要擁有Q彈美胸絕非難事，建議民眾術前做好功課，術後照護好傷口，並保持作息正常、戒掉煙酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】