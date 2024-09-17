又有「賣慘農村女」被揭造假 叫阿媽扮失智養母 半年變百萬網紅
撰文：ETtoday
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大陸百萬女網紅「小小努力生活」因涉嫌偽造身世，直播賣慘被行政拘留10天。
該帳號背後由肖姓女子等4人經營，謊稱18歲農村女孩身世悲慘，透過直播牟利，且其中在影片扮「養母」的演員，其實是肖姓女子的親生母親。
稱姊姊奶奶相繼離世 「養母」精神失常（點圖放大瀏覽）：
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據陸媒《澎拜新聞》報導，「小小努力生活」在社群平台自介聲稱自己是18歲農村女孩，從小被父母拋棄，跟著養母和年邁奶奶長大，而姊姊、奶奶相繼離世。
其悲慘身世博取廣大網友同情心，帳號在短短半年內吸粉112.8萬，並透過直播牟利。
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包括肖姓女主播等4名嫌犯於9月4日被逮捕，經警方調查發現，扮演「養母」的人其實是肖姓女子的親生母親，4名嫌犯因擾亂公共秩序，被處以10日行政拘留。
再加上以直播帶貨聞名的「瘋狂小楊哥」涉及賣假貨、婚外情引發爭議，陸網近期對網紅批評聲浪不斷。
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網友得知「小小努力生活」被抓，輪番批評：
「無底線無道德」
「消費社會愛心的行為應嚴厲打擊，這種行為會破壞社會信任，讓人們變得冷漠和自私」
「必須嚴懲」
「早就應該打擊這些騙取同情心的了」
還有人認為只行政拘留10天太輕。
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