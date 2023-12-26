聖誕被炒！兼職員工收通知被解僱　通知期僅4天　法例咁樣講…

聖誕節是普天同慶的日子，若然收到被解僱通知，任誰都不會好受！有兼職員工不滿指，聖誕節當天突然接獲公司經理通知，由於需要減省人手，公司決定解僱他，因而嬲爆發文斥「我X你老X」。帖文引來網民熱議，有人認為「東家唔打打西家」；不過亦有留言指出，即使是兼職員工都有勞工法例保障，故稱「炒無問題，賠足錢就得」。



有兼職員工不滿發文指，於聖誕節當天收到被解僱通知。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

樓主在連登討論區以「聖誕節先俾人通知要炒魷」為題發帖，指於某公司擔任兼職員工1年多，日前突然接獲經理訊息通知，「XXX（樓主姓名），I am（經理姓名） ! Merry Christmas! However，I regret to inform you that your last day will be December 29 due to a reduction in headcount（很遺憾地通知您，由於公司需要節省人手，您的最後上班日將是12月29 日）」。

收到解僱信息不久，樓主再接獲電話，以「口頭」通知他被解僱，感到不滿下怒斥「我X你老X」。據樓主形容，若然他是12月25日接到被裁員通知，最後上班日是29日，即只有4天通知期。

帖文引來網民熱議，有人認為兼職員工被解僱很普遍，「炒PT（Part time）有乜問題？唔需要咪炒囉！」、「東家唔打打西家」。不過亦有人認為樓主應該要爭取自身權益，「Part time如果係連續四星期返超過18個鐘，要通知期或代通知金」、「炒無問題，賠足錢就得」、「其實夠418去睇公司有無幫你供MPF（強積金）最好」。

若然僱員連續受僱於同一僱主4星期或以上，而每星期最少工作18小時，其僱傭合約便屬「連續性合約」，即可享有休息日、有薪年假、遣散費以及僱傭保障等。（資料圖片）

根據勞工處網頁顯示，勞工法例並沒有區分「全職」或「兼職」員工，不論是全職或是兼職僱員，均受勞工法例保障。若僱員連續受僱於同一僱主4星期或以上，而每星期最少工作18小時，即俗稱「418」，其僱傭合約便屬「連續性合約」，即可享有休息日、有薪年假、遣散費以及僱傭保障等。

若然僱主或僱員需要終止僱傭合約時，須給予對方適當通知期或代通知金。不少公司在合約內會列明若過試用期後，需要解僱或離職通知期，不過按法例規定，無論如何都不少過7天。假如合約無寫明，僱員又已過試用期，入職1個月並每周工作至少18小時，通知期即至少要1個月。

如員工是屬「連續性合約」，僱主須支付任何未發放工資、代通知金（如適用）、僱員未放取年假及法定假期薪酬、任何未發放年終酬金及花紅、長期服務金或遣散費、其他僱傭合約上列明款項，如年積金或強積金。倘若僱員涉及故意不服從僱主合法合理命令、行為不當、欺詐和不忠實、或慣常疏忽職責，僱主則可毋須預先通知或給予代通知金。

（連登討論區）