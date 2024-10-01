iOS 18災情｜更新後3件事令果粉集體崩潰　網民提議暫緩升級自救

近日Apple蘋果推出了全新iPhone 16，並同步發布iOS 18系統更新，帶來「鎖定和隱藏 App」、「眼動追蹤」、「全新控制中心」、「APP圖示改色」、「主頁面可任意調整位置」等多項新功能。隨著更新的推進，卻陸續傳出災情，這讓不少果迷不敢貿然更新，《房產溫度計》整理了目前常見的幾大更新問題。



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一週（2024/09/20~2024/09/26）「iOS 18」的網路討論，焦點為機型、災情、續航力、電池、電量、介面、工具等熱門關鍵字。

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問題1／LINE的大頭貼變陌生人

一名網友在Threads發文指出，系統更新後遇到女友傳訊息來時，LINE通知欄上的大頭貼變成陌生女子，且同樣稱謂的訊息，卻出現兩種大頭貼，貼文處還出現一名自稱為照片本人的網友表示，「為什麼你會有我這個老阿姨的照片」；也有其他人遇到相同問題：

「我今天也遇到一樣的事情 我男友頭貼居然變女的」

「我的頭像一直變成各種食物，到底多餓」

「我的也是啊啊啊啊啊，而且還是賴官方帳號」

「我的也是，我還想說我見鬼了」。



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問題2／續航力變差

許多網友反映，更新 iOS 18 後手機的續航力表現出現差異。一些人表示更新後耗電量顯著減少：

「12pm路過，更新後變順耗電量明顯減少，開啟程式變快，一切正常」



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但也有用戶抱怨更新後相當耗電：

「13網路變慢也感覺比較耗電，後悔升級中」

「14pro路過很省電」

「15p更新完之後異常耗電！10幾分鐘5%，正常嗎？」

「超級燙超級耗電 不要衝動」。



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不過在電池優化，iOS 18其實進行兩大更新， 首先新增了 85%、90% 和 95% 的充電上限選項，讓用戶根據需求靈活設定。如果使用 iPhone 15 或 iPhone 16，系統還會根據使用習慣自動調整；其次，系統內的「慢速充電」提示功能能偵測充電異常，幫助用戶避免因不良充電設備影響電池壽命，這些更新能有效延長電池健康度，提升用戶的日常使用體驗。

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問題3／充電異常

PTT的iOS版上，多位使用者分享更新後的充電問題，其中一名使用 iPhone 14 Pro 的用戶發文表示，自從升級 iOS 18 後，每天清晨 5 點左右，明明插著線，手機充到 80% 時卻會不斷發出插拔線材的「噔」提示音，即使換過充電線仍有相同狀況，讓他懷疑問題是否來自更新，或是手機故障。類似情況也發生在其他用戶身上：

「+1，可能iOS18暫停在充電上限的充電策略有缺失」

「自從更新ios 18後，已有兩天電池沒自動充滿，早上起床都只有6x%」。



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該問題有網友解釋：

「就蘋果最佳化充電功能啊，依據使用習慣強制不充飽」

「他好像是有一種機制邊用邊充就不會超過80 %」

「有的時候是線沒接好 或者是連接器的問題」。



「iOS 18」近一週熱門關鍵字。（ 網路溫度計DailyView授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

除了上面前三大較多人討論的問題，也有不少人透露打字會卡、拍照會lag，小工具無法正常使用，以及系統更新到一半手機卡死無法操作等問題，不過也有成功更新的網友回饋，升級後系統相當順暢。更新難免會出現一些Bug，對此有疑慮的用戶建議暫緩升級，先觀察一段時間再決定是否更新，有意升級的用戶則應事先備份資料，以防更新過程中出現問題導致資料遺失。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年09月20日至2024年09月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『iOS 18』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】