糖尿病丨血糖數據正常是否代表痊癒？生活飲食習慣屬控制血糖關鍵
撰文：健康2.0
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糖尿病可以痊癒嗎？如果血糖控制下來，是不是糖尿病就治好了？
醫師表示，糖尿病不是一個非黑即白的疾病，建議調整每個變項，糖尿病患者會有很大的機會夠夠從糖尿病區間，回到非糖尿病區間。
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血糖數據都變正常，是否代表糖尿病痊癒？
很多糖尿病患者都想知道，第二型糖尿病可以痊癒嗎？甚至有許多人在停藥後，也有這些疑問。而糖尿病患者若調整習慣，運動多一些、澱粉攝取一點、加工食品少一些、蔬菜多一些、飲食順序改一些，結果原本符合糖尿病診斷的患者，數據突然就正常了，對於這樣的患者，是否代表糖尿病痊癒了？
如果一輩子沒有辦法一餐吃一整顆蛋糕，也沒有辦法毫無節制將台式飲品當作水喝，也不能開心吃炸雞桶追劇，但是這輩子卻不需要服藥，也能夠達到血糖不會超標的狀態，這樣又是否從糖尿病畢業了？
吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖看清！👇👇👇）
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用一輩子生活飲食習慣來交換不得糖尿病
台灣初日診所減重專科醫師李思賢坦言，如果又回到以前的生活型態，糖尿病還是有機率再回來敲門。不過，糖尿病本來就不是一個非黑即白的疾病，沒辦法用糖化血色素6.5就是糖尿病，6.4就是沒問題來區分（雖然臨床上常常這樣判斷）。
李思賢表示，糖尿病結果是非常多項量的總和，但只要將每個變項都調整一點，是有很大的機會能夠從糖尿病區間，回到非糖尿病區間。不過罹患糖尿病一段時間後，身體機能不太可能回到毫髮無傷的狀態，所有傷害都是會在身體留下痕跡的，因此用一輩子的生活飲食習慣來交換一輩子不得糖尿病，還是划算的。
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