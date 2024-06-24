海外版Redmi Note 14產品曝光　IMEI數據庫現踪　最快9月開售

走高效能價格路線的小米子品牌 Redmi Note，其中本港在年初推出的 Redmi Note 13 系列手機，以低至 $1,499 價格開賣，相當抵玩。新近網絡有關於系列新代作品 Redmi Note 14 資訊曝光，據傳同樣走多機型路線，最快會在 9 月開售。



據外媒從 IMEI 數據庫獲得消息，這次小米將推出至少 9 款 Redmi Note 14 系列機型（下圖顯示了其中 8 款），包括標準版 Redmi Note 14 三款機型 24115RA8EG、24115RA8EI 跟 24115RA8EC；Redmi Note 14 Pro 登記型號 24094RAD4G、24094RAD4I 與 24094RAD4C；以及型號為 24090RA29G、24090RA29I 和 24090RA29C 的高配機型 Redmi Note 14 Pro+。

IMEI數據庫

IMEI數據庫透露出海外版Redmi Note 14消息。（xiaomitime）

報導中提到按小米型號命名習慣，多款機型「2409」前綴似乎預視產品會在 9 月份在國內市場推出、其後再逐步向海外市場開售。

Redmi Note 14消息（微博）

綜合現有資訊，Redmi Note 14 系列最早在 HyperOS 產品源代碼流出，其中 Redmi Note 14 Pro+ 內部型號為 O16U、代號 amethyst（紫水晶），估計這些裝置將在 10 月下旬小米發表 Xiaomi 15 重點機型前推出市場。

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