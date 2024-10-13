$3081天價水費單！港漂內地男崩潰　驚揭1款電器出事　食電又嘥水

繼萬元「天價電費單」後，又有「天價水費單」！有在港內地男於小紅書發相發文，指他收費用超過3,000元的「天價水費單」，大感驚訝，搜查全屋發現，原來是其1款「去水電器」出事，感嘆「水費電費消耗不少，天價電費後又收到天價水費」。



帖文引來網民熱議，「我水費從來沒超過50的，你是開了噴泉吧」、「以為是被駁去了泳池」。也有網民認為樓主應盡快處理，「我心疼的是水」、「天啊，浪費了這麼多食水，你良心不會痛麼？」。



有在港內地男於小紅書發相發文，指他收費用超過3,000元的「天價水費單」，大感驚訝。（《男人唔可以窮》劇照）

內地男收逾3000元水費單

該內地男於小紅書以「香港水費3000」為題發文，分享其「天價水費單」。「水費單」見到，他需要繳付共3,081.9元水費，繳款限期為2024年7月5日，逾時需收取5%附加費。

「水費單」見到，他需要繳付共3,081.9元水費，繳款限期為2024年7月5日。（小紅書）

檢查揭這電器出事

樓主對水費金額感到驚訝，檢查全屋發現，原來是其熱水器出事，「熱水器壓力閥門漏水，導致熱水器一直在工作燒水，水一直在漏，水費電費消耗不少」，感嘆「天價電費後又收到天價水費」。

樓主對水費金額感到驚訝，檢查全屋發現，原來是其熱水器出事。（示意圖／gettyimages）

網民：開了噴泉？

不少網民看過「天價水費單」震驚，「這個水費單是我的4年半」、「我水費從來沒超過50的，你是開了噴泉吧」、「以為是被駁去了泳池」、「熱水器不用的時候不關嗎？」。

也有網民認為樓主應盡快處理，「發現問題時應立即跟房東說明並叫房東找師傳維修。不是一直任由水漏出」、「我心疼的是水」、「天啊，浪費了這麼多食水，你良心不會痛麼？」。