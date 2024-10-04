世界名畫〈戴珍珠耳環的少女〉用X光一照　驚揭400年來首個新發現

紀錄片《靠近維梅爾》（Close To Vermeer），以獨特的視角、向觀眾展示了有史以來最具規模的荷蘭「維梅爾大展」（Vermeer Exhibtion）是如何實現的。電影見證了荷蘭國家博物館（The Rijksmuseum）兩大策展人——葛瑞格韋伯（Gregor JM Weber）和彼特烏洛夫斯（Pieter Roelofs），如何傾力集結來自7個國家、14家博物館等28件荷蘭黃金時代大師約翰尼斯維梅爾（Johannes Vermeer）稀世名畫，首度聚集阿姆斯特丹大展的驚險歷程。



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有趣的是，維梅爾的畫作雖然舉世聞名，但世人對他個人卻知之甚少。他不僅沒有自畫像、更沒有書信和手札，僅存的37件畫作，就是這位繪畫大師所留給後世的一切。電影《靠近維梅爾》記錄了這場史上規模最大、專為維梅爾舉辦的展覽形成，共集結來自日本、美國等世界各國的28幅作品，許多名畫更是第一次在荷蘭國家博物館展出。

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值得一提的是，《靠近維梅爾》片中還展現了將維梅爾名畫帶回荷蘭所需的外交手段，更揭示X光掃描技術取得了400年來的突破新發現：原來〈戴珍珠耳環的少女〉的背景並非黑色，其實是綠色。該片不僅展現人們之於維梅爾藝術的風靡與熱愛，更印證策展人韋伯的觀點：

「好的展覽能改變你對世界的看法。」



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