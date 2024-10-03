韓國甜美女神「全民表妹」重磅回歸這團隊 車模出身曾陷整容風波
撰文：中天新聞網
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台啤永豐雲豹1日宣布重磅消息，正式與韓國人氣啦啦隊女神李雅英續約，確定她將現身TPBL為雲豹隊加油。
李雅英去年加入雲豹，隨後也成為中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的一員，與李晧禎、南珉貞組成「韓籍3本柱」，掀起一陣韓流熱潮。
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李雅英以其甜美笑容和優雅氣質迅速成為台灣運動迷心中的偶像，無論是籃球或棒球賽事，她的應援都備受矚目。
電豹女啦啦隊也在10月1日於官方IG宣佈這位「最強外援」回歸，預告她將再度席捲桃園巨蛋，為台啤雲豹注入更多人氣。
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現年32歲的李雅英，作為韓國啦啦隊界的代表人物，她的續約不僅是台啤雲豹的一大補強，也將吸引更多球迷的目光和支持。
雲豹期待藉由這位人氣女神的回歸，在新賽季中獲得更多關注，提升球隊士氣。
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