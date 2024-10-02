國慶旅遊熱門景點「愛心樹」驚變「18禁部位」　營運商：物管剪的

大陸十一長假，各地景區勢湧入出遊人潮。



有民眾發現福建福州著名三坊七巷歷史文化街區，網紅「愛心樹」竟被修剪成「屁股蛋」，引發網友群嘲：

讓它怎麼見人？

福建福州著名三坊七巷歷史文化街區網紅「愛心樹」以往的樣子。（微博@榭黛）

「愛心樹」慘變「屁股蛋」 點圖放大了解更多：

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據悉，福州三坊七巷街區於2010年補植一批大樹供遊客遮陰避暑，其中一棵大榕樹定植於南後街南側，經過十多年蓬勃生長，樹冠宛如一顆愛心，被遊客親切地稱為「愛心樹」，還成為該景區拍照打卡「C位」。

不料，日前經過工人修剪後，愛心樹已經沒有愛心形狀，中央呈現一條凹縫，乍看之下宛如「屁股蛋」。

大陸網友們紛紛留言揶揄：

「多性感的樹呐」

「哇，這樹長得跟屁屁一樣，好有創意」

「國慶了，你讓它怎麼見人」

「沒人能逃過Tony老師（髮型師），連樹也一樣」



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《上游新聞》記者以遊客身份聯繫上福州市三坊七巷保護開發運營有限公司，該公司工作人員表示：

我們也發現有很多這樣的評論，是物業公司修剪的，剪掉了也沒辦法很快長回來，會回饋此事的。

工作人員進一步指出，「愛心樹」高近30米，冠幅約25米，每年由專業的工作人員進行養護：

出於保護樹木和古厝景觀整體性的原因，對這棵樹並沒有進行過多頻繁的修理，一年僅修剪一次，由具備專業資質的單位進行修剪。

公開資料顯示，福州三坊七巷歷史文化街區呈棋盤狀。在這片僅有40公頃的城市核心地帶上，雲集了林則徐、嚴復、沈葆楨、林覺民、冰心等名人故居。

去年「十一」期間，僅9月29日至10月2日，三坊七巷客流量就達到57.40萬人次，其中這棵網紅「愛心樹」最受遊客喜歡。

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椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下（X@livecam_db）

椰樹君過去至少歷經4次颱風都未倒下，珊珊颱風昨晚肆虐鹿兒島時，上萬網友深夜也觀看直播為它集氣。

點圖放大看看椰樹君vs珊珊颱風的影像及網民的留言：

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