奪命車禍1死2傷！父母送愛女上大學　為避牛屍失事　母夾斃父女傷

父母陪女兒上大學最終天人永隔，實在是人間悲劇。馬來西亞發生奪命車禍，1名家庭主婦與丈夫陪同愛女返回大學，丈夫駕駛期間I為閃避路上牛屍而導致車輛失控，翻側直墜溝渠下，主婦被夾在車內，消防救出後當場證實死亡。警方指，車禍中的父女亦告受傷，需送院治理，而女死者的遺體已被送往驗屍，案件將循鹵莽或危險駕駛導致他人死亡調查。



車輛失控直墜落溝渠，坐在副駕的家庭主婦被夾車內，救出時證實當場死亡。（網上圖片）

馬媒報道，事發於吉蘭丹首府哥打巴魯到話望生縣的路上，10月5日早上6時57分發生奪命車禍，車輛失控翻側墜落溝渠，1名坐在副駕位置的55歲婦女被夾住，事後確認當場死亡。

車輛閃避牛屍致失控翻側

警方指，死者諾爾瑪是家庭主婦，其24歲女兒正就讀大馬國際伊斯蘭大學，事發時其61歲丈夫駕駛馬來西亞國產Bezza汽車送女兒上大學，她亦一同送行。丈夫駕車駛經出事路段時，為了閃避路面的牛屍導致車輛失控，先駛入逆線車道，之後座駕翻側墜入溝渠。

消防趕到現場救出被困在車內的諾爾瑪，惟她當事已證實死亡。諾爾瑪的丈夫及女兒均要送院，丈夫胸部受傷，而坐在後座的女兒則腿部受傷。警方續指，女死者遺體已被送往醫院驗屍，案件將援引鹵莽或危險駕駛導致他人死亡調查。

（綜合）