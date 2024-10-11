港鐵男這樣用手機　港女公審：核突男影住我心口　本尊爆真相獲撐

男士乘搭港鐵時要如何使用手機才「安全」？有港女於社交平台發相發審，指乘搭港鐵時有港男舉着手機向着她，質疑對方持續「影住我心口（胸口）」，遂反拍對方大頭照放上網公審，「嘔心核突男……唔明有咩好影，我實在忍唔住影返佢」。



不過樓主「圍爐」不成反被網民圍攻，認為是她自己「想太多」，「我係女人都唔X幫你」、「你真係有證據，應該當場捉住佢，而家無憑無據，放上嚟想點X樣先？」、「跪求男士在地鐵上用電話中正確手勢」。



帖文瘋傳後，有自稱是相中男子的網民現身，解釋當時高舉手機的原因，又要求樓主刪除帖文與相片。男子獲其他網民力撐，並要求樓主道歉，但樓主沒有刪帖或回應。



有網民求教「在港鐵要如何使用手機才『安全』」？（資料圖片）

港女乘港鐵質疑被偷拍

這樣用手機小心被「公審」？該港女周一（10月7日）於社交平台threads發相發文，直指「今朝搭鐵遇到個嘔心核突男」，形容對方全程向其方向舉高手機，認為是「影住我心口」，「埋站嘅時候其他乘客上車落車，會不停轉移位置，但係佢鏡頭就係追住我個心口」，並附上憤怒表情。

從樓主上載照片見到，男子戴着口罩，單手拿着橫放的手機，正聚精會神望着手機畫面。但男子手機鏡頭，似乎與樓主鏡頭方向稍有偏離。

照片見到，男子戴着口罩，單手拿着橫放的手機，正聚精會神望着手機畫面。（threads）

男子手機鏡頭，似乎與樓主鏡頭方向稍有偏離。（threads）

樓主稱無化妝打扮：唔明有咩好影

樓主則補充，自己無花妝打扮，沒有身材且穿着普通，不明對方「偷拍」原因，「我冇打扮，冇身材，戴住口罩，又唔係背心熱褲，只係普通T恤牛仔褲，唔明有咩好影，我實在忍唔住影返佢」。

網民斥人格謀殺

網民看過帖文紛紛批評樓主「想太多」，且不同意其公審行為，「人格謀殺？」、「我係女人都唔X幫你，要影你心口一秒就影完啦，使X hold住個鏡頭對住你？」、「你真係有證據，應該當場捉住佢，旁邊咁多人，佢實走唔甩。而家無憑無據，放上嚟想點X樣先？」、「如果個男人只係睇片呢，你要唔要道歉？」、「如果佢真係影妳，佢揸機影到咁張揚，妳唔即場叫人幫手？妳無證據，咁樣影人相放人上網，同謀殺冇分別」。

網民看過帖文紛紛批評樓主「想太多」。（threads）

另有網民感嘆，「我成日都舉咁高睇片，好擔心終有一日會喺thread見到自己俾人話偷拍阿嬸」、「所以我搭電梯，有時企喺啲女後邊都唔敢用手機就係咁解」、「跪求男士在地鐵上用電話中正確手勢，點揸用什麼準則又正確又不會俾人話俾人公審」。

自稱相中男子親解舉高手機原因

帖文瘋傳後，有自稱是相中男子的網民解釋高舉手機原因，「當時睇緊Netflix，唔該你delete呢個post」，隨即獲其他網民力撐，並要求樓主道歉。不過樓主未有刪除帖文，也沒有再回應事件。