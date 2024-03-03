豎立式收納法｜不止近藤麻理惠式衣物摺法　雪櫃鞋架書架同樣可用

收納方法千千萬，豎立式收納必須會！



豎立式收納法在生活中很多場景都非常適用，簡而言之，就是把物品豎起來！別看這一個小小的放置方式，能讓整理變得更加簡單。

近藤麻理惠「魔術級」摺衣法爆紅 但同樣原理還適用於家中其他地方（點圖放大看範例）：

+ 5

豎立式收納的優點：

1. 方便拿取

2. 節省空間

3. 一目了然，清楚物品位置

4. 不會因為拿其中一個物品而打亂全部

豎立式收納適用於很多物品，如果你還不知道如何收納自己的物品，那就跟着圖片一起試試看吧！

【相關圖輯】大受日本儲物狂女生歡迎 不用斷捨離也可令全屋零雜物的收納魔法（點圖閱讀）▼▼▼

+ 29

【相關圖輯】讓你家瞬間大兩倍的淘寶收納神物合集 從沒想過伸縮桿可以這樣用（點圖放大瀏覽）：

+ 46

【本文獲「收納王子」授權轉載，微信公眾號：shouna_prince】