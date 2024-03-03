豎立式收納法｜不止近藤麻理惠式衣物摺法 雪櫃鞋架書架同樣可用
撰文：收納王子
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收納方法千千萬，豎立式收納必須會！
豎立式收納法在生活中很多場景都非常適用，簡而言之，就是把物品豎起來！別看這一個小小的放置方式，能讓整理變得更加簡單。
近藤麻理惠「魔術級」摺衣法爆紅 但同樣原理還適用於家中其他地方（點圖放大看範例）：
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豎立式收納的優點：
1. 方便拿取
2. 節省空間
3. 一目了然，清楚物品位置
4. 不會因為拿其中一個物品而打亂全部
豎立式收納適用於很多物品，如果你還不知道如何收納自己的物品，那就跟着圖片一起試試看吧！
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